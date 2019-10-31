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迎戰「雙11」！超商祭出百樣商品下殺5折、連續19天必搶神級逸品

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▲▼全家雙11優惠 。（圖／業者提供）

▲瞄準電商年度盛事「雙11」購物節，超商紛紛推出超殺優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

瞄準電商年度盛事「雙11」購物節！超商業者也紛紛祭出超殺優惠，包括全家推出百項熱銷商品半價、微波主食及小吃等買2送1，小7則有CITY CAFE茶系列任選5杯111元LINE好友優惠、ibon平台限時3天免費領取「全站$1111現折金大禮包」，萊爾富也打出雙11前哨戰，即日起至11月1日前，使用LINE購物購買萊爾富雲端超商700多項商品，即可獲得點數回饋，回饋無上限。

▲▼全家雙11優惠 。（圖／業者提供）

▲全家會員APP首次加入雙11戰局。

●全家便利超商

雙11購物節倒數，全家今年擬定會員APP商品預售、旗下電商全家行動購，雙平台優惠策略迎戰。其中，會員APP商品預售自11月6日起至11月12日，百樣熱銷商品下殺5折、鮮食買2送1等優惠，消費者只要使用My FamiPay線上支付就可購買。

此次會員APP商品預售推出品項中，鮮食部份佔比約3成，包括大杯熱黑豆玄米抹茶拿鐵、大杯熱普洱茶、大杯熱黑烏龍茶，都是首次推出買1送1的熱銷商品；鮮食部分則祭出買2送1優惠（約67折），無論是早、午、晚餐都可以便宜吃。另5折起優惠還有飲料、泡麵、零食、生活保健用品，好康搶不完。

為慶祝雙11購物節盛事，「全家行動購」也將在11月6日至11月11日加碼推出限時限量整點閃購，逾60種商品最低下殺2.6折起，還特別精選近300支商品，類別包括團購夯品、冷凍美食最低享4.8折優惠。活動期間更加碼全館消費滿111元免運、單筆消費滿1111元抽111萬旅遊金（每位111,000元，抽10名）、單筆消費滿1111元贈中熱拿1杯（限贈1次）、首購單筆滿999元加贈5杯中熱拿。

▲▼小7雙11優惠。（圖／業者提供）

▲小7祭出連續19天超殺優惠。

●7-ELEVEN

歡慶雙11！小7今年整合實體門市、ibon mart統一超商線上購物中心，以線上線下雙通路迎戰，祭出連續19天（11月1日至11月19日）超殺優惠。其中，特別精選台、日、美超人氣條棒狀零食糖果等商品，以「11、55、88、99、111」等特殊價格吸引目光。CITY CAFE部分，11月11日至11月13日現萃茶熱青茶、熱紅茶任選5杯111元LINE好友優惠、11月6日至11月19日小7APP也推出現萃茶、珍珠抽抽樂活動，最低2杯1元，還有第2杯1折、49折、69折、79折優惠，每抽都有獎。

另在小7ibon mart上也有雙11優惠，包括11月1日可免費領取「全站$500現折神券」；11月5日至6日、15日至16日全站滿$1100結帳「88折」；11月10日至12日免費領取「全站$1111現折金大禮包」；11月10日至12日單筆滿$1111享OPENPOINT點數狂飆「11倍」送等。

而19天優惠期間，天天凌晨12點必搶「夢幻爆品」，有星巴克VIA、無印良品、CASIO手錶、行李箱等商品，都將有驚喜一日價優惠；上午11時則有「神級逸品」，包括Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇、Dyson吹風機、Switch主機+遊戲同捆組等多項商品限量搶5折超殺優惠價。

▲▼萊爾富雙11前哨戰。（圖／業者提供）

▲萊爾富打出雙11前哨戰。

●萊爾富

萊爾富打出雙11前哨戰，即日起至11月1日，只要透過LINE購物購買萊爾富雲端超商跨店兌換之商品，即可獲得11% LINE POINTS回饋，總品項高達700多項。另全台萊爾富門市也推出「快閃活動」，11月1日至11月3日，光泉茉莉蜜茶330ml 、Hi kitchen橘瓣鮮果凍買一送一；北海道風味家庭號土司單件特價39元、海尼根Light 330ml 3罐99元、義美大雷霆巧克力加5元多1件。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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