雙11進入倒數！零售商搶3倍銷售成長　網購低價吸引力逐漸退燒

▲雙11檔期進入倒數。（圖／Criteo提供）

記者姚惠茹／台北報導

開放網路廣告平台Criteo公布季節性購物數據，顯示雙11光棍節依然是台灣最大的購物節，反映這是線上零售商強化與購物者互動的絕佳機會，並公布2018年光棍節期間，台灣線上零售的銷售額暴增327%，其中最佳銷售排行的產品類別前三名是時尚精品、保健與美妝產品，以及一般用品。

Criteo報告顯示在2018年雙11檔期，台灣線上零售的銷售額激增的同時，流量增加133%，流量尖峰落在11月11日的中午時段以及晚上9點到 11點，並在各大購物季中，光棍節的轉換率最高，增加83%，其它像是雙十節及雙12，也是線上零售商發揮創意與購物者互動的大好時機。

Criteo東南亞、香港與台灣地區客戶策略負責人劉映彤強調，光棍節的線上零售銷售額，每年成長的比例十分驚人，但值得關注的是，過去電商品牌總以低價策略進攻購物節戰場，根據最新調查報告《我們為何會購買（Why We Buy）》顯示，低價並非唯一能贏得消費者青睞的方式。

劉映彤表示，以整體亞太地區來看，近63%的消費者會在各品牌中選擇CP值最高者，另有44%的消費者偏好在產品選項最多的平台購物，因此零售商應該思考如何以新方法在眾多優惠特賣中脫穎而出，例如推出新的產品線，或是擴大存貨、加快出貨效率來吸引新的客群。



劉映彤補充，年底的購物季節通從雙十假期開跑，雙11仍是銷售力最強的購物節，且能將買氣延伸至歲末佳節，帶領線上零售衝上一波高峰，和顧客有更多的互動，而面對長時間的銷售旺季，零售商可借助數據分析，在數百萬種商品中列出熱銷品項，預測購物行為並整合線上及線下購物數據。

劉映彤說明，像是借助例如Criteo購物圖表（Criteo Shopper Graph）的工具，確保零售商能精準地對跨裝置及線上/線下投放廣告，並在行銷過程中更加了解購物者，讓行銷如虎添翼，更重要是進而解決零售商最大的挑戰，做出區隔化。

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