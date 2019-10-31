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全國首座公托家園！　新竹縣府「擊退少子化」減輕父母負擔

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▲全國首座！托育家園在新竹縣府「擊退少子化」減輕父母負擔。（採訪撰稿／ETtoday；攝影剪輯／記者楊詩益）

地方中心／採訪報導

全台灣首座建置於政府機構內，也是新竹縣第一座公共托育幸福家園，10/24上午於新竹縣政府社會處旁正式啟動，開幕時縣長楊文科與眾多民意代表一同剪綵與鄉親朋友見證美好時刻，將提供竹縣內家庭友善、優質環境、平價的托育服務，未來將由社團法人台灣幼兒早期教育協會承辦。

▲甲山林建案影音出機▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲新竹縣長楊文科努力打造優質、平價公托家園，要讓青年「敢結婚、敢生」，擊退少子化。（圖／記者楊詩益攝）

楊文科表示，新竹縣平均年齡39.23歲，是全台排名第三年輕的城市，0至3歲孩童約1.54萬人，人口比例佔2.75%，為落實幼有所托，老有所依，為了減輕年輕朋友負擔；讓青年「敢結婚、敢生」，在幼兒方面努力打造優質、平價且近便性的公共托育家園。送托是新竹縣許多新手爸媽頭痛的課題，尤其是雙薪家庭，在外地工作及長輩無法照應，送托的需求便會浮現，舉例：婆家和娘家遠在外縣市，產假休完就要上班，雖然正在坐月子，卻煩惱著新生幼兒的托育問題。

▲甲山林建案影音出機▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲新竹縣公共托育中心，10/24舉行開幕典禮，設施新穎、空間寬敞明亮，深獲家長肯定與認同。（圖／記者楊詩益攝）

新竹縣政府聽到鄉親朋友的心聲，努力建立幼兒發展為基礎，打造出家庭的溫馨感，從遊戲中學習快樂成長，縣府首座公托園區麻雀雖小五臟俱全，營造「小而美」的家庭氛圍，可收托12名幼兒，出生滿2月至未滿2歲的幼兒皆可報名，園內規畫保健室、客廳、餐廳、體能活動區、廁所等，玄關的置物櫃讓家長放置孩童的餐具、衣物、尿布等用具。

▲甲山林建案影音出機▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲新竹縣社會處長李國祿表示，公托家園是竹縣對少子化議題的重視，希望孩子每天來這邊遊戲中學習。（圖／記者楊詩益攝）

從今年至109年將陸續建置10處公共托育家園，第二處竹東鎮東正社區公共托育家園也正公開上網招標，讓年輕人「願婚、樂生」，新手父母安心托育、放心工作。

社會處長李國祿表示，這座公托家園建置於縣府內，也是公部門對少子化議題重視的「領頭羊」，在衛福部的協助下，收托名額20%將提供給弱勢家庭，今年預計再布建4所公托家園，至109年共10處，總目標為全縣15處。
▲甲山林建案影音出機▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼新竹縣府首座公托園區麻雀雖小五臟俱全，營造「小而美」的家庭氛圍。（圖／記者楊詩益攝）

▲新竹縣公托家園開幕▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

新竹縣政府社區公共托育家園，每個孩子每月收費為12,000元，若送托家長符合托育補助申領資格，每月可獲3000元至7000元之補助。該園可收托12名幼兒，只要幼兒出生滿2足月至未滿2足歲者皆可報名入托，縣政府公共托育家園入托抽籤已於今(108)年10月18日完成公開抽籤手續，後續仍開放家長報名備取名額，有意者可逕洽新竹縣政府社區公共托育家園辦理，若後續家園幼兒離托出缺，將依備取名單依序通知入托，詳情請洽詢03-5586905。

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