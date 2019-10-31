阿里巴巴最快11月底在香港上市　籌資上看150億美元

▲阿里巴巴。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

外傳大陸電商企業阿里巴巴最快將於11月在香港上市，其籌資最多150億美元，該公司因為近幾個月來香港的動盪局勢，推遲了上市的時間。《路透社》報導，由於公司的規模龐大，加上投資者們對公司的了解程度已經很高，阿里巴巴希望能跳過針對投資者的路演（Roadshow）會議。

《路透社》30日引用匿名的消息人士說法，阿里巴巴原本預計在今年8月於香港上市，這項計劃目前仍然受到市場狀況的制約。然而報導也指出，面對做出回應的要求，阿里巴巴並無置評。

▲香港。（圖／CFP）

該企業旗下的阿里巴巴網路有限公司，於2007年11月在香港聯交所主板掛牌上市，後來於2012年6月20日，在香港聯交所退市。阿里巴巴則於2015年2月1日，宣佈成立十億港元的香港青年企業家基金，此外，於2018年5月21日，為促進香港在人工智慧方面的發展，阿里巴巴集團、商湯集團及香港科技園公司宣佈成立「香港人工智慧實驗室」。

阿里巴巴創辦人馬雲於今年9月宣布卸任阿里巴巴集團董事局主席職位，他發表感言強調，「不當阿里巴巴董事長，不等於我退休」、「我希望換個江湖」，其職務由時任阿里巴巴集團CEO的張勇接棒。

▲阿里巴巴創辦人馬雲。（圖／路透社）

根據維基百科，阿里巴巴於2014年6月26日，阿里巴巴計劃在紐約證券交易所掛牌上市，募資金額250億美元，成為史上規模最大的IPO之一。

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