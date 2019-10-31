示威活動延燒香港餐飲業生意腰斬　港鐵早收車連累夜市

▲香港夜景。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

香港近日來的示威風波讓餐飲業受創嚴重，議員張宇人31日表示，餐飲界由最初6月份出現生意下跌，跌幅直到本月已擴大至50%，加上近來港鐵提早收車，使得餐鼟及酒吧等夜市生意連帶受到拖累。李嘉誠基金會日前推出「應急錢」計劃，也是優先支援餐飲行業。

根據《東網》，張宇人表示，香港政府在牌費及租金減免方面對餐飲業有幫助，而有私人基金會向中小企發緊急援助金也反應熱烈，相信可對業界提供幫助。

「李嘉誠基金會」29日宣佈，捐款10億元（港幣，下同）「應急錢」，援助受到打撃的中小企業，第一期計劃先動用2億元支援餐飲業，符合資格的中小型餐廳每間可獲6萬元，款項預期於11月底前發放。

香港近來零售業表現持續疲弱，資料顯示，截至21日，商舖頂租與減價出售的個案共145個，比8月底升幅11.5%，在頂租的個案中，超過8成為餐飲業，包括茶餐廳、非中式餐館、甜品店及酒吧。

▲香港特首林鄭月娥回答市民疑問。（圖／路透）

香港特首林鄭月娥日前表示，香港第三季度經濟數據可能會出現技術性衰退，全年也有可能出現負增長，「情況非常嚴峻。」她表示，港府無論做多少補助措施都是治標的工作，治本的工作一定是盡快壓制暴力，讓香港恢復平靜。

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