公寓火災！母子焦屍「塞冰箱夾層」疑點多　警稱無他殺嫌疑將結案

▲ 公寓冰箱發生爆炸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓忠清南道9月中秋節前夕發生離奇命案「天安母子冰箱事件」，天安市一棟公寓廚房雙門冰箱內被人發現有一對母子的焦屍，分別塞在2個隔層內，驗屍結果日前出爐。警方推論，2人是因生活困苦選擇自殺。但許多網友仍質疑，屍體出現在冰箱內相當詭異。

綜合韓媒報導，天安西北警察署28日根據國立科學搜查院驗屍結果指出，死亡的65歲的母親和35歲的兒子都是因吸入濃煙窒息身亡。

此前，天安市一棟公寓5樓突然傳出爆炸聲響後發生火災，消防人員獲報趕到現場後迅速滅火，沒想到接著卻在冰箱內發現2具焦屍，分別被塞在冷凍櫃及冷藏櫃內。當時雙門冰箱倒在地上，其中沒有其他食品或物品。冰箱門並未關閉，插頭也沒有插上。冰箱周圍被灑上易燃物質，廚房煤氣閥也被破壞。

警方調閱監視器畫面，並未發現除死者以外的人出入公寓，房屋也沒有外人強行侵入的痕跡。警方目前還找不到2人在冰箱內死亡的原因，但判斷沒有他殺嫌疑，近期就會終結偵查。

►公寓大火！消防員在雙門冰箱內驚見「母子焦屍」...2人各塞一側隔層

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995