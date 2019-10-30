孕婦帶3子女坐火車！預留座位遭老夫妻霸佔...還被嗆訂票完全「不重要」

▲老夫妻霸佔別人的座位不走。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像示意圖）

記者邱茀濱／綜合報導

相信不少人都有過火車座位被霸佔的經驗。英國一名懷孕6個月的女子表示，日前帶著3名子女搭火車時，卻遇到訂好的4個座位上，有2名老夫妻霸佔著不離開，甚至還嗆說「買票一點也不重要」，害她只好站著讓小孩擠在另外2個位子上。

綜合外媒報導，37歲的亞曼達（Amanda Mancino-Williams）日前在推特上抱怨，當天她帶著3名小孩搭乘英國縱貫鐵路，欲從卓特咸（Cheltenham）前往諾丁漢（Nottingham），而整趟旅程超過100英里（約160.9公里），但他們上車後卻看到2名老夫妻霸佔著座位，不僅直接嗆說「他們不會移開」，甚至還說對方預訂的車票一點也不重要，讓原po氣得酸說「不要成為這種人」。

▲孕婦抱怨日前上火車時，被2名老夫妻霸佔著她的座位不走。（圖／翻攝A Mancino-Williams推特）



據原po發的照片，只見她的3位小孩擠在老夫妻對面的2個座位上，且表情十分無奈，其中12歲女兒的雙眼還狠狠盯著對面的老婦人，但對方卻無動於衷，並拒絕與他們目光接觸。

亞曼達還透露，事後在一名「冷靜、可愛且不斷道歉」的男性售票員協助下，他們一家人直接被升等到頭等車廂，隨即她拿起行李轉向老夫妻笑說「享受你們的座位」就帶著小孩離開。最後，原po指出，若遇到有需要的人，無論她是否有預留座位，都會選擇讓給對方，但這名老婦人卻嗆說「妳訂的票毫無意義」，讓她覺得很荒謬。

消息一出，立刻引發網友討論，留言指出「我會坐在桌子上」、「我會站在他們旁邊放屁」、「坐在他們大腿上」、「永遠都是這些人」、「看了真的非常火，他們以為他們是誰」、「非常惡劣」。

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