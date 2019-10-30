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不能適用「戴立紳條款」！戴立紳：以後沒人敢出來揭弊

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▲▼ 民間司法改革基金會「戴立紳不能適用戴立紳條款？！」記者會 戴立紳 民間司改會辦公室主任蕭逸民 交通大學教授林志潔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「戴立紳不能適用戴立紳條款？！」（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

《公益揭弊者保護法》草案中，行政院版本讓機關內的揭弊者經法院判決免除其刑確定後，可以申請再任公職，以避免公務員擔心丟了飯碗而不敢揭弊，俗稱「戴立紳條款」。但實際上，戴立紳卻因為揭弊而遭免職。他今天出面喊冤，建議立法院協商時，修改規定，讓他可以適用，「否則以後不會有人站出來揭弊」。

新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳，2007年到2011年間被長官要求作假帳、公費私用，但2012 年底，他向政風處揭發弊案並自首，法院雖然判他免刑，但新竹市政府卻認定他是共犯，將他免職，讓他至今無業。也因為他的狀況，行政院在草案中納入條款，明定揭弊者是犯罪正犯或共犯，若符合證人保護法規定，願出庭作證，可減輕或免刑，經判決免除其刑確定，申請再任公職時，機關得不受公務人員任用法限制。不過新版的草案又規定，本法自公布後一年施行，使得符合「戴立紳條款」的戴立紳反倒無法適用。

為此，立法院針對本法進行協商，戴立紳在民間司法改革基金會的陪同下召開記者會，希望草案協商後，能增加溯及既往條款。戴立紳說，「揭發違法行為應該是做對的事情啊，幫助揭發弊端的人也應該是在做對的事，所以我非常不明白，為什麼會有人要反對？我記得當時（提出檢舉時）政風人員說我是檢舉的、也是自首，所以國家一定會保護我們，叫我不用太擔心。但現在的結果，我被免職、被折磨得很嚴重，大家都可以看見。所以現在國家如果再不保護我，我就不相信以後還有人敢站出來揭弊了。」

▼ 戴立紳希望立法院協商後，能修改規定，讓他可以復職。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼ 民間司法改革基金會「戴立紳不能適用戴立紳條款？！」記者會 戴立紳 民間司改會辦公室主任蕭逸民 交通大學教授林志潔。（圖／記者屠惠剛攝）

民間司改會也強調，如果草案增訂溯及既往條款，與戴立紳相同的案例，僅有7人可以適用，對法安定性不致造成太大的影響。另外司改會也強調，戴立紳為著一股正義感，希望藉由檢舉，中斷新竹縣家畜疾病防治所內長年的積弊，但在檢舉後，他的檢舉人身份竟遭曝光，長官與同僚不諒解，在工作上更是百般刁難，讓他飽受壓力煎熬，而法官基於戴立紳揭弊的勇氣，所給予他的免刑判決，卻仍因公務人員任用法的規定不得再任公職。

司改會最後說，戴立紳的遭遇，正是過去陷揭弊者於不義的明證。當潛在的揭弊者，發現站出來揭弊可能遭遇如同戴立紳的下場，還能有多少人願意站出來揭發機關的黑幕？

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