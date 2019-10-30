南京東路飆車釀3死　謝亞軒二審改輕判12年

▲在南京東路飆車造成3死的謝亞軒（左）與黃佑呈（右）。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子謝亞軒2018年間的下班尖峰時間，竟與友人黃佑呈在台北市區競速飆車，結果失控撞死3名無辜路人。一審將謝男判刑13年、黃男判刑11年，案經上訴，二審高等法院審理後，30日做出改判，仍認定謝男犯「妨害公眾往來安全致死罪」，判刑12年；黃男改認定犯「妨害公眾往來安全罪」，判刑6年。可上訴。

本案發生於2018年10月11日，傍晚5點多的下班尖峰時間，謝男（22歲）與黃男為了到中山區找東西吃，由黃男開著白色轎車在前、謝男開黑車在後，一路從台北市健康路開到南京東路上，先後闖入公車專用道高速行駛；之後黃男變換車道，謝男準備跟著行動時，車子失控衝進騎樓，撞死大樓保全和1對從事資源回收的夫婦共3人。

警方趕到現場，隨即逮捕謝男，經過比對監視器畫面後，確認黃男也參與競速飆車，共同釀成本件慘案，因此一併逮捕帶回。檢方對2人聲請羈押獲准，並依照「妨害公眾往來安全致死罪」提起公訴。一審法院審理後，將謝男重判13年、黃男重判11年。

案經上訴，二審高等法院審理時，二人均否認犯競速飆車致人於死罪，謝男說自己頂多構成過失致人於死罪，黃男也否認與謝男相約飆車，2人間並無犯意聯絡。2人也都向法院求情，謝男說自己年輕不懂事，願意為自己的行為負責，請法院給他一個機會，他願意用餘生賠償；另外黃男也說，自己還有媽媽與孩子，希望法院給他一個機會，對他輕判。

全案於30日宣判，高院仍認定謝男犯「妨害公眾往來安全致死罪」，但減輕刑度，改判12年。另外高院也認定2人間對競速飆車而致人於死並無犯意聯絡，因此改認定黃男犯較輕的「妨害公眾往來安全罪」，輕判6年，均可上訴。2人被還押時，記者詢問「減輕刑度滿意嗎？」、「知道媽媽打工幫你還錢嗎？」2人均不願回答。