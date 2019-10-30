「全美最嚴」阿拉巴馬墮胎禁令下月生效　聯邦法官擋下：明顯違憲！

▲ 阿拉巴馬州州長伊佛5月簽署墮胎禁令。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州共和黨籍女州長伊佛（Kay Ivey）5月16日簽下堪稱全美最嚴墮胎禁令的《人類生命保護法》， 11月一旦生效，因性侵或亂倫懷孕的墮胎者及執行手術的醫生都得面臨刑罰。聯邦法官29日否決這項幾乎完全禁止墮胎的法案，稱其明顯違反憲法。

聯邦地區法官湯普森（Myron Thompson）發布初步禁令，暫時擋下阿拉巴馬州實施這項法律。湯普森指出，阿拉巴馬州墮胎禁令違反最高法院先例，侵犯個人隱私、個人尊嚴及自主權，削弱婦女在社會中採取行動及作出生育決定的能力，違反美國憲法。

《人類生命保護法》規定，墮胎在幾乎所有情況下皆屬重罪，原定11月15日上路。提供墮胎服務的醫生此前曾提起訴訟，而湯普森的禁令也早在大眾的預料之中。

美國最高法院1973年做出《羅訴韋德案》（Roe v. Wade）最終判決，在全美50州推動墮胎合法化。但在新保守派的鼓吹之下，阿拉巴馬及其他保守州試圖頒布新的墮胎限制措施，挑戰這項具里程碑意義的裁決。許多州試圖禁止婦女在檢測到胎兒心跳後墮胎，但阿拉巴馬州的法律更進一步，試圖完全禁止墮胎，性侵和亂倫受害者也不例外。

共和黨主導的立法機構通過的《2019年阿拉巴馬州人類生命保護法案》（2019 Alabama Human Life Protection Act）規定，在懷孕的任何階段墮胎皆屬重罪，而提供墮胎服務者最高得面臨99年徒刑或終身監禁。唯一例外是母親或胎兒面臨嚴重的健康風險，可能導致胎兒在出生後不久死亡。

全美各州的墮胎禁令無一生效，其中幾個州的禁令已經被喊停，其他州的法院則正考慮暫停審理。東南計劃生育組織（Planned Parenthood Southeast）執行長福克斯（Staci Fox）表示，湯普森的決定在意料之中，「這不僅是阿拉巴馬州人民的勝利，也是整個國家的勝利。我們從一開始就說過，這項禁令公然違憲，我們將與之抗爭到底。」

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