社會 社會焦點 保障人權

做遊戲14年不懂「HP是血條」！美國名校雙碩士工程師復職敗訴

▲▼電腦工程師,程式語言 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名雙碩士工程師任職14年遭解雇，提告拚復職一、二審全敗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

一名擁有美國名校電腦科學、語言學雙碩士學位的廖姓工程師，在台灣某知名遊戲開發商任職近14年，卻因工作效率低落、績效未達標遭公司資遣。廖男不服，提告要求復職，主張公司未給予適當教育訓練，並以不當理由將他解雇；不過，高雄地院及高雄高分院審理後，均認定公司解雇合法，駁回其復職請求，全案仍可上訴。

判決指出，廖男畢業於美國紐約州立大學水牛城分校，自2010年起任職該遊戲公司，擔任工程師及資深工程師，月薪約4萬2950元。公司近年調整開發模式，要求工程師同時負責遊戲前、後端設計，廖男卻認為未獲充分訓練，還曾因未完成交辦工作、未即時回報狀況而遭懲處，最終於去年5月遭資遣，憤而提告爭取復職。

不玩遊戲、不懂「HP」　主管：溝通成本過高

案件審理期間，廖男直屬主管出庭作證指出，廖男雖能完成部分工作，但因平時不玩遊戲，對遊戲文化與基本術語認知相當薄弱，甚至不知道遊戲角色血量稱為「HP」，導致每次專案溝通都需花費大量時間解釋，還必須緊盯進度並反覆給予建議，工作效率卻始終未見改善，反而日益下滑，影響整體專案進度。

公司啟動改善計畫仍無效　法院認定解雇合法

公司則主張，招聘工程師時並未區分前端或後端，相關技能經學習即可上手，多數同仁在1至6個月內即完成適應；但廖男不僅抗拒前端工作，還曾將職務推給他人，拖慢進度。公司已依法啟動績效改善計畫，給予多次輔導與調整機會，仍無法達標，才依《勞基法》終止僱傭關係。

法院綜合證據認為，廖男主、客觀工作表現長期未符公司合理期待，且公司已盡「解雇前最後手段性原則」，提供改善機會仍未見成效，解雇程序並無違法，因此一、二審均判公司勝訴，駁回廖男復職請求。

12/28 全台詐欺最新數據

