乘客音樂轟炸客運！正義姐勸4句沒反應...怒吼1字秒安靜　網笑翻：就是欠罵

▲客運示意圖。（圖／記者賴文萱攝）

記者張嘉晏／綜合報導

在公共場合如果要看劇、聽音樂，最好戴上耳機才不會影響到他人。一名女網友就遇到自私的乘客在客運上大聲放音樂，無奈好好相勸卻無效，隨後她忍不住怒吼一聲，對方才乖乖關掉聲音，讓網友們都大讚「就是欠罵」、「幹得好」。

「我真的是瘋婆子那種。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己日前坐客運時，有名乘客一直把音樂放得超大聲，但其他人都沒有要反應的意思，大家都是一臉「忍耐好了」的表情想撐到底。

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然而原PO可沒這麼逆來順受，由於沒公德心的乘客實在是太吵了，她隨後便往後吼「車上是只有你一個人坐車喔？音樂給我關掉！吵死了！給我關掉！」不過對方似乎沒有作為，音樂聲還是持續轟炸著整車人。原PO隨後只好無奈爆了粗口，「X！給老娘關掉啦！」對方才終於安靜下來。

▲無論在火車、公車還是客運上，最好戴耳機才不會影響他人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出，許多網友都大讚原PO很帥，「真的『幹』得好」、「要睡覺的時候真的會很崩潰」、「這種人沒別的，就是欠罵」、「整車人應該都很感謝你」、「我上次也是遇到一個很帥的司機，直接廣播說『很吵...把音樂關掉』」、「支持你，但我不敢，我只是個俗辣」。

此外，在一片讚聲之中，也有人開玩笑表示其實後面根本沒人，「吼完發現後面空的」、「重點是車上只有妳一個乘客嗎？客運的夜半快車奇談」、「其實司機在前面很怕...因為後面真的沒有人了，每到這個時間就會放歌」。

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