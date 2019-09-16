月休4天忍腰痛打拚！未婚尪「一日只花85元餐錢」她超心疼　網讚爆好男人

▲原PO「假抱怨真炫耀」未婚夫，讓網友直呼好男人。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

有這種另一半，讓網友都直呼「這個老公值得！」一名女網友發文表示，未婚夫為了跟她結婚，一個月只休4天，連休假日都跑去賺外快，平常更是省吃儉用，讓原PO忍不住揪心，「都不對自己好一點。」而且工作讓未婚夫常常腰就不舒服，她看了心疼卻又幫不上忙，「希望我未婚夫對自己好一點，累了就休息。」

「我要爆怨我未婚夫」，這位女網友在臉書《爆怨公社》表示，未婚夫為了要跟她結婚，除了拚命工作還省吃儉用，「早餐只花了35元、午餐50元以內，晚餐如果家裡沒有煮，他就有餅乾吃餅乾」，如果吃好一點，可能就是速食，而且對未婚夫來說已經是奢侈大餐。

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原PO附上未婚夫累到躺在椅子上睡著的照片，直呼要抱怨男方，「都不對自己好一點，這個工作讓他三不五時腰就不舒服，我看了心疼卻又幫不上忙」，最後隔空喊話未婚夫，希望男方對自己好一點、累了就休息。

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▲原PO未婚夫累到在椅子上睡著。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，就有網友擔心兩人生活很辛苦，女網友事後則更新兩人交往狀況，直說這篇是「#假爆怨真炫耀」「我個人有在工作，只是工作薪資就是一般基本薪資，如果可以我也希望我跟他去登記結婚就好了，但是家家有本難念的經」，因為家裡長輩的關係，未婚夫才會比較辛苦。

原PO也說，她休假的話都會去男方住處幫忙處理家事，「當然，生活用品、吃的、他捨不得買的東西都是我買」，並說很感謝網友的各種意見，「看完之後，我一定會更珍惜他，不管他生病、受傷、死亡，我都會陪伴在他身邊，謝謝各位的祝福。」

女網友還說，男方腰痛的時候她幫不上忙，「他腰痛腰痠不舒服的時候我幫不上忙，連按摩也無法舒緩……椅子是為了讓他打電動舒服一點買給他的，他這一生最快樂最放鬆的時候就是打電動了，所以當他在打電動的時候，我都是在他背後默默滑手機的人。」

看到貼文後，其他人紛紛留言，「看了好感動」、「愛情的力量真偉大」、「選對男人很幸福」、「好好珍惜為家付出的男人」、「這種男人不多了」、「恭喜得到一個好老公，要幸福喲」、「很有責任感的人！值得嫁」、「有妳這樣的鼓勵，妳的男人會更用心」、「有一種未婚夫叫別人的未婚夫。」

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