一打三搭捷運「塞奶親餵最小的」　三寶媽：有錯嗎？妳的眼神很不舒服

▲許多媽媽會親餵。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽「一打三」帶三名小孩出門，她在捷運上「親餵」，結果卻被異樣眼光看待，讓她直呼「所以我應該放任讓她大哭？」對此，有網友說，「親餵很偉大，無需旁人眼光與多嘴」；還有媽媽分享自己的親餵經驗，「還是有有水準的人存在！」

當事人近日在「爆怨公社」臉書社團說，「在捷運上，最小的因為想睡覺而哭鬧，我也只能抱起來塞奶讓她睡，親餵有錯嗎？我不知道妳看我的意思是什麼，但那樣的眼神真的非常不舒服。」

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原PO表示，「對，我忘記帶個外套遮一下是我不對，但……我也盡量哺乳衣遮著了，所以我應該放任讓她大哭？」根據她貼出的照片，她帶了三名小孩出門，最小的還坐在嬰兒車內，另兩寶可以走路。

▼有網友感嘆，「孩子哭鬧被白眼，餵奶安撫也被GGYY。」（圖／達志／示意照）

對此，其他媽媽力挺，「親餵沒錯啊！哺乳年資將近7年的我，以前都是小孩想喝就走到哪餵到哪呀！有哺乳衣+揹巾」、「版媽一打三超偉大，外人的酸言酸語就滑過吧。我也曾在吃飯時親餵，有用哺乳巾，路人還是一直側目，令人非常不舒服。」

一名媽媽分享自己的經驗，「餵奶很正常，餵吧！我N年前在台鐵上餵小兒，對面有男士剛好看到，對我微笑一下馬上轉頭，還是有有水準的人存在。」還有人留言，「孩子哭鬧被白眼，餵奶安撫也被GGYY，辛苦媽媽們了。ps哺乳巾底下超悶的，夏天時就算有空調還是會爆汗。」

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