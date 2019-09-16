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前妻新歡和岳父母聊天...醋男1刀捅死情敵！二審仍判15年

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▲▼刀，水果刀，自衛，自我防衛，兇手，示意圖。（圖／CFP）

▲鄒男醋勁大發、情緒失控，掏出身上折疊刀揮向陳男，隨即1刀刺中陳男心臟，送醫不治。（示意圖／取自視覺中國，與本案無關。）

記者廖安莘／台南報導

鄒姓男子於2018年4月底與何姓妻子離婚後，5月27日跟隨前妻回到安南區娘家時，看到前妻新交往的陳姓男友與前妻父母在客廳說笑，一時醋勁大發、情緒失控，掏出身上折疊刀揮向陳男，隨即1刀刺中陳男心臟，送醫不治。台南高分院合議庭查認鄒男未先了解陳男出現在場的原委，就衝動犯下犯行，依殺人罪判鄒男15年徒刑，全案可上訴。

判決書指出，鄒男發現何女在兩人婚姻關係期間外遇陳男，與何女在2018年4月30日兩願協議離婚。但雙方仍持續住在同一戶內。而後，何女承諾會與陳男分手，並與鄒男重新開始。但陳男對何女仍心存愛意，持續與何女聯絡，鄒於是對陳男心懷恨意。

2018年5月27日上午，何女向鄒男說，她會先回安南區娘家，再到公司上班；當日上午10時許，鄒男也騎車到何女的娘家。鄒男進入何女娘家屋內，看見陳男與何女及何女的父母親都在一樓客廳，鄒男見此狀情緒失控的衝向陳，欲毆打對方，接著從褲袋內拿出1把預藏的折疊刀，猛力刺向陳男左胸1下，刀刃進入左肋膜腔、劃破心包膜，在左心室前側近心尖處形成4公分割傷，伴有左肋膜腔積血400毫升，合併血、氣胸。

陳男因傷重倒地不起，何女馬上打119電話通知救護車將陳男送醫急救，當天中午宣告不治。警方獲報後到場逮捕鄒男，並查扣行兇用的1把折疊刀，檢警依殺人罪將鄒男起訴法辦。

鄒男否認犯行，他辯稱沒有故意殺人，是陳男衝向他、要搶他的刀子，兩人在扭打過程中，刀子不小心刺到陳男。

台南高分院合議庭審理後，法官認為鄒男因妻子於婚姻關係期間與陳男來往，身心飽受困擾，固然可資同情，但鄒應自思如何理性處理感情事宜，在沒有先了解陳男出現在該處的原委，就魯莽生怒、恣意逞兇，衝動犯下犯行，過程迅速到陳男來不及抵抗、反應，顯現直接殺人犯意。

鄒男犯後又否認犯行，還將陳男死亡結果原因歸責於陳，對於被害者家屬而言，是再度的傷害。鄒迄未能取得死者家屬寬恕，因無共識無法賠償死者家屬所受損害，檢察官也認為應從重量刑，仍維持一審判決。

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