人妻外遇嗨叫床...被抓反嗆綠帽夫「對！我們就是有做」　小王下場最慘

▲人妻偷情，被抓包反霸氣嗆老公。（圖／翻攝pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

台北一名已婚的黃姓女子與朱姓友人開房間偷情，結果在激烈滾床單發出叫聲時，被丈夫當場抓姦，浴室垃圾桶內甚至有可疑衛生紙團，當丈夫質問時，黃女霸氣回嗆「對！我們就是有做愛」。事後檢察官起訴黃女與小王，丈夫則心軟對妻撤告，但朱男被依妨害家庭罪判刑3月。



40多歲的黃女與丈夫結婚多年，但兩人的感情已被多年婚姻生活消磨殆盡，貌合神離。事件發生在2017年2月2日，開貿易公司的朱男邀請黃女開心吃午餐，事後前往新店開房間。但黃女丈夫早就懷疑妻子在外有染，請了徵信社跟監，行程全被掌握，當下聽到消息立即放下手邊的事情，前往旅館。



當黃女丈夫與徵信社人員在門外守候時，竟聽到房內傳出激烈的叫床聲，他忍著心碎與怒氣全程聽完後，衝進去抓姦在床，徵信社人員一邊蒐證，也在在浴室裡發現有腥味的可疑衛生紙團。丈夫氣的當場質問妻子「你們2人幹了什麼好事」，黃女也不敢愧疚，直接大聲回嗆「對！我們就是有做愛」，丈夫心痛無言，只好對兩人提告，而黃女的霸氣宣言也全被錄下來。

在法庭上，黃女辯稱當天與朱男吃了海鮮，身體不舒服，才會找旅館休息，沒發生性關係，當時的「我們就是有做愛」之語只是氣話，朱男也辯稱兩人是清白的，自己僅有打手槍，至於廁所的可疑衛生紙團，他不清楚是不是他用的。

不過，當檢察官詢問兩人是否願意採樣DNA檢驗時，雙方都拒絕。雖然無兩人的DNA可比對，但衛生紙團驗出男性精斑區域的上層，以及女性DNA，再加上黃女當下自行嗆「有做愛」，以及兩人親吻進旅館、叫床聲等證據，檢察官認為事證明確，依法起訴。



法院審理期間，黃女與丈夫和解，丈夫撤回告訴，因此判決公訴不受理黃女部分。朱男雖否認犯罪，還辯稱衛生紙團經過「加工」，但最後法官不採信其說法，且因一直不承認有偷情，有悔過的心，因此依相姦罪判刑3月，得易科罰金。

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