人夫偷吃前女友「愛情動作片當主角」　抓軌秒翻臉：被偷拍

▲林女因擔心性愛影片外流，對情人陳男提告。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗已婚陳姓男子多次與前女友林女到摩鐵幽會，陳男見妻子抓包，趕快截圖給林女提醒，沒想到林女因擔心性愛影片曝光，竟直接提告控訴陳男未經她同意偷拍，涉嫌妨害秘密。檢察官勘驗影片內容後，發現陳男拍攝多段影像且十分靠近，林女不可能不知情，認罪嫌不足，為不起訴。

檢警調查，陳男於2018年8月到10月間，在苗栗及台北等處的汽車旅館與前女友林女炒飯，陳男事後發現妻子正在「抓軌」，趕緊傳訊通知林女。林女擔心2人過去所拍攝的性愛影片恐外流，因此先發制人對陳男提告。

陳男向檢警坦承與林女「有軌」，也承認拍攝性愛影片，但卻堅持林女同意也知曉，並非偷拍。陳男說，因為妻子知道自己與林女外遇，也調查到林女的資料，並傳圖給他看，問他「這些人是否為林女的朋友？」他才傳好心擷圖給林女，提醒對方。

檢方勘驗2人的影像畫面，發現拍攝地點均在類似旅館房間，陳男拍攝距離極靠近林女，若林女真不知情，怎可在近距離的情況下拍下多段畫面，認為陳男所言可以採信，加上別無其他證據佐證下，認陳男罪嫌不足，為不起訴處分。

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