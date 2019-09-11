驚魂4小時！摩鐵「膠帶+繩索」綁女友　男恐嚇：不復合就同歸於盡

▲台中一名楊姓男子因不滿前女友拒絕復合，以繩索捆綁王女雙手，並以繩索勒住她脖子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關。）

記者廖安莘／台中報導

台中一名楊姓男子（41歲）因不滿前女友拒絕復合，以繩索捆綁王女雙手、勒住她脖子，恐嚇「如不復合就要同歸於盡」。隨後，挾持王女到旅館，她為求自保，假意安撫楊男，待楊男情緒緩和後，取回手機並趁機傳出求救訊息「救我」、「開了」、「215房」，友人經手機定位到場將她接走。台中地院審理後，雙方經調解成立，法官依妨害自由罪將楊男判刑5月，緩刑2年。

判決書指出，楊男與王女前有同居關係，2018年8月分手後，同年9月22日王女搭高鐵到台中，向楊男取回之前同居時的行李。楊男開車到高鐵站載王女，卻直接開往南屯區筏子東街高鐵橋下方路段，將車停靠路邊，在車內向王女要求復合遭拒。楊男憤而拿走王女手機，再以膠帶及繩索，綑綁王女身體及雙手。王女經數次掙扎逃脫都無效，甚至楊男還勒住她脖子並揚言恐嚇「如不復合就要同歸於盡」等語，令她心生畏懼。

隨即，楊男駕車載王女至某汽車旅館，暫時將王女鬆綁，但仍抓住其雙手，不讓王女輕易脫逃，而後順利進入房內，楊男仍情緒激動要求復合。王女則為求自保，假意安撫楊男，待楊男情緒緩和後，取回手機並趁機撥打電話給龔姓友人，她不敢在電話中直接求救，僅暗示「妳不知道我在哪裡嗎？」，表示應留意其手機定位位置。

▲王女伺機透過手機LINE通訊軟體傳送訊息求救。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關。）

而後，王女又伺機透過手機LINE通訊軟體傳送「救我」、「開了」、「215房」等訊息給龔女，並開啟手機定位功能，使龔女能透過手機定位之功能知道她在旅館內且急需救援。龔女於同日下午駕車抵達旅館，此時楊男情緒已趨於穩定，同意讓王女離開。王女表示，自己快嚇壞了，竟以此方式剝奪她行動自由約4小時。

台中地院審理後，楊男坦承犯行，並積極與被害人達成和解。法官審酌後，認為被告無前科，是因一時失慮犯下本案，犯後坦承犯行，並和告訴人達調解，給予緩刑機會。

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