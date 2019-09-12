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女整形「感覺」被摸胸沒人「看」到　醫洗刷冤屈判免賠

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▲▼ 蘇熙文。（圖／翻攝自蘇熙文臉書）

▲醫師蘇熙文被控襲胸，獲台北地院改判免賠，洗刷冤屈。（圖／翻攝自蘇熙文臉書）

記者廖安莘／台北報導

台北市一名婦人2013年6月至葛萊美醫美診所，進行臉部雷射美容。療程結束後，婦人突然指控院長蘇熙文襲胸，憤而提告求償。蘇男否認犯行，且黃姓美療師也表示沒有看到。然而，婦人並未親眼看見，只憑感覺認定就是蘇男，怒告求償50萬元慰撫金。案發後，台北市性騷擾防治委員會認定蘇男性騷擾婦人，裁罰2萬元。蘇男提行政訴訟失敗，台北地院簡易庭判處蘇男應賠婦人5萬元，他不服判決，因此上訴至二審合議庭，逆轉改判蘇男免賠，全案確定。

台北地院合議庭審理後，法官認為婦人雖指控蘇熙文摸胸，但並未親眼看見，在場的黃姓美療師也3度證述沒看見婦人被蘇男摸胸，然而，台北高等行政法院、北院簡易庭卻認定蘇男性騷擾。但合議庭為釐清真相，實際到現場勘驗後，發現婦人的診療床高度很低，再模擬蘇男與黃女當時診療動作、相對位置等所有過程，認為黃女的視線不可能離開婦人，更難想像在有旁人緊臨的狀況下，婦人被摸胸長達10秒。此外，黃女3次出庭作證內容一致，且都簽名具結，認為她不會為了2萬多薪水冒偽證罪的風險說謊，因此改判蘇男免賠。

婦人指控，2013年6月22日下午2時許，她由女兒陪同到葛萊美診所進行臉部雷射美容，躺在診療床上閉目接受蘇熙文問診，在場還有一位黃姓美療師，蘇男問診時，她突然感覺有一隻手放在她左胸上，當下極不舒服，沒睜眼就揮手撥開，事後詢問黃女有無摸其左胸，黃女否認，還稱沒看到蘇男摸胸，但她認定就是蘇男所為，因此報案並求償50萬元慰撫金。

台北市性騷擾防治委員會調查指出，黃姓美療師雖證稱沒看見蘇熙文摸胸，但黃女當時忙著幫婦人做術前準備工作，無法一直注視蘇男，且婦人曾4次由蘇男診療，信任蘇男，2人關係良善並沒有理由誣陷。最後決議蘇男性騷擾婦人，裁罰2萬元。

蘇熙文不服，提行政訴訟抗罰，辯稱婦人沒「親眼看見」，只憑「感覺」就指控他摸胸。台北高等行政法院則認為，婦人雖未親眼目睹，但身體「觸覺」與眼睛看到無異，若一定要眼見為證，那視障者就永遠無從主張被性騷擾。因此尊重北市府調查結果及決議，2019年3月判蘇男敗訴，應賠5萬元。

蘇男不服，因此上訴至二審台北地院合議庭，法官採信黃女等人證詞，於2019年9月11日逆轉改判蘇男免賠，全案確定。

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