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黃捷悲憤指控韓市府追殺「大港開唱」　7成外地觀眾讓高雄發大財

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▲▼黃捷臉書怒轟韓市府追殺大港開唱。（圖／翻攝自黃捷 鳳山捷伴同行）

▲黃捷臉書怒轟韓市府追殺大港開唱。（圖／翻攝自黃捷 鳳山捷伴同行）

記者林彥臣／綜合報導

擁有16年歷史的「大港開唱」官方粉絲專頁在11日晚間宣布明年停辦！因為從今年初開始，感受到越來越大的壓力，「感受不到市府對大港的支持」。對此時代力量高雄市議員黃捷在臉書發文直指韓市府，心積慮的追殺，毀掉全臺灣最多人參與的音樂祭，而且大港開唱吸引了7成的外地遊客，才是真正的人進來，高雄發大財。

黃捷全文如下：

聽到大港開唱停辦的消息，我極度錯愕更是痛心，看到國民黨民代、名嘴和藍媒甚至不斷抹黑，我更是憤怒，因此我向大港開唱的主辦單位了解，希望釐清外界的質疑。文章很長，因為被刻意誤導的地方很多。

補助案、標案傻傻分不清楚？

有人質疑大港開唱沒有公開招標程序，根本是混淆標案與補助案的差別。大港開唱是民間自有品牌，從2013年後和市府的合作模式是補助案，不是標案，補助案是民間單位自行發想、規劃與執行，並按照政府法規來申請補助，且補助金額不得超過總體經費的一半；標案則是政府發想活動，然後公開招標，讓得標的承辦業者詳細規劃與執行，經費全由政府預算支出。

大港開唱一直都是出日音樂的自有品牌，自行籌辦並依照法規申請政府補助，且大港歷年獲得的補助款 #僅佔總體預算的三分之一。有些人不做功課，不懂這些基本的法規差別，反倒一直指責文化局圖利固定業者，實在令人無言。

以同樣2500萬預算規模的音樂祭來說，貢寮海洋流行音樂祭就是　#公家的標案，等於　#所有經費都是政府出錢。大港開唱在2017年之前拿的文化部補助在700萬以下，2018及2019年市府以文化部經費補助1000萬，但還要　#扣還給高市府的場地租金200萬，等於只有不到800萬補助，另外超過1700萬的經費需要主辦單位自己用門票收入、贊助來籌措，#盈虧自行承擔。換言之，以2019年為例，高市府僅僅用了800萬（而且還是文化部的錢）就擁有了一個2500萬規模等級的音樂祭，這是屬於主辦單位、樂迷、市府共同締造的成果，有心人士卻刻意誤導，說大港全都花人民納稅錢，實在居心叵測。

花人民血汗錢幫別人養品牌？

看到這個指控，我真的啼笑皆非。請問講到大港開唱，大家會想到高雄，還是出日音樂？大港開唱從2006年就在藝文活動還很低迷的高雄開始耕耘，與政府合作希望讓音樂文化在高雄開花結果、創造雙贏，至今每年大港開唱仍搭設多個　#免費舞台、#開放式市集，來吸引更多觀光客不用買票就可以來參加大港開唱，體驗音樂也體驗高雄。

十多年堅持下來，大港成為 #高雄最驕傲、#全國參與人數最多、#臺灣在國際上最知名的搖滾音樂祭，也年年為高雄帶來可觀的觀光經濟收入，更創下連續四屆門票全面完售的紀錄，完售速度更是一年比一年快，吸引全臺各地甚至海外大批樂迷一同共襄盛舉。

請搞清楚，是大港選擇高雄而不是高雄選擇大港，過去友善的市府願意給音樂人協助，現在的市府卻選擇帶著政治眼光處處刁難，這是高雄人的損失。

根據大港開唱每年的問卷調查，有七成的觀眾來自高雄以外，是特地為了大港開唱來到高雄的。大港開唱給高雄帶來的餐飲旅宿及商品販售週邊的經濟效益，才是 #人進得來高雄發大財。

市府刁難意圖明顯消磨掉音樂人的熱情

高市府稱今年尚未收到申請並非打壓。但我瞭解後發現，大港開唱可以說是 #被迫不辦的。通常八九月是重要籌備期，但主辦單位卻不停的準備資料回覆刻意的調查，甚至調閱超過十年的資料，這些刁難讓主辦單位心力交瘁，錯過籌備黃金期，更使他們擔心若明年再和市府合作，不知還會有什麼無法預料的政治干預。種種政治動作已消磨掉主辦單位對於大港開唱的使命感和對音樂純粹的熱情，迫於無奈只能宣布明年不辦。

文創產業是近年來急速成長的新興產業，各國政府在政策方向上，也一直都朝著鼓勵民間文化產業的發展去走，補助的精神在於扶植民間產業、創造產值、帶動經濟成長來造福人民；文化產業的蓬勃發展更可以形塑城市品牌形象，舉辦各種具有代表性及獨特性的活動，這就是為什麼大港開唱能吸引到七成的外地遊客，更養出一群死忠的固定客源且逐年擴大中，這完全不是韓市府舉辦的那種一次性、缺乏在地連結的免洗活動可比擬的。

如果說因為大港開唱部分表演者的立場相異，就要處心積慮的追殺，毀掉全臺灣最多人參與的音樂祭，賠上其為高雄帶來的文化意義及經濟效益，不僅不符合市長要的攤販經濟、高雄發大財，更是會 #讓鳳凰飛走只剩下雞！請韓市府及藍營民代嚴正看待高雄的文化產業發展，而不是一步步摧毀高雄至今的文化累積後拍拍屁股走人！

►他奶奶的美麗小秘訣

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲黃捷指出，有些人標案、補助案傻傻分不清 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

大港開唱日前聲明指出，高雄市府2018年底團隊變換後，今年年初開始感受到愈來愈多壓力，無論是「令人疲於奔命的調閱資料」或「議堂上的抨擊」，都讓團隊漸漸感受不到市府的支持，如果明年續辦，可能會面臨許多困難，因此決定停辦。

▲「大港開唱」宣布明年停辦。（圖／翻攝自臉書／Megaport 大港開唱）

▲「大港開唱」宣布明年停辦。（圖／翻攝自臉書／Megaport 大港開唱）

大港開唱的聲明引來不少音樂人及樂迷抗議，不斷有人在臉書留言「全力罷免韓國瑜讓大港回來」，甚至還有傳言指出大港開唱被「查水表」，全將矛頭指向韓市府。

高市文化局鄭重澄清絕無此事，文化局主任秘書劉秀英表示「新市府上任後持續補助經費及投入行政資源，何來不支持？且文化局至今未接獲主辦單位提出申請，如今民間主辦單位宣布停辦，卻歸咎於不府不支持，實在有失公允、不公平」。
 

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