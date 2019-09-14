「余登發的民主耕耘路」成大登場　闡述為台灣民主奮鬥的一生

記者林悅／台南報導

財團法人和平文教基金會、國立成功大學博物館，共同主辦的「余登發的民主耕耘路」系列活動，9月14日在成大博物館舉行「余登發台灣民主耕耘路」展覽與座談會，吸引眾多文史學者、政界人士、民眾與會。

▲財團法人和平文教基金會、國立成功大學博物館，共同主辦的「余登發的民主耕耘路」系列活動吸引眾多民眾參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

▲財團法人和平文教基金會董事長余玲雅指出，其祖父余登發一生不懼威權，為台灣民主奉獻。

財團法人和平文教基金會董事長余玲雅指出，其祖父余登發在30多年前意外死亡，其一生為台灣民主運動奉獻，她感謝阿扁總統解密「橋頭事件」，還原歷史真相，其祖父就是因名氣太大，被當時國民黨視為眼中釘，才會受到政治迫害，她希望能將余登發的事蹟列入教科書，讓青年學子理解憲法的立國精神與體制，是與歷史有關，學習余登發的精神，傳承下一代。

「余登發的民主耕耘路」系列活動，共分成2部分舉辦，9月14日上午11時許，舉行「余登發的民主耕耘路展覽」，展覽內容以余登發老先生的生平故事、照片展陳，突顯「與強權政府對抗」及「與人民站在一起」的概念，展出台灣民主史上佔有重要意義的「橋頭事件」之相關史料，以及余登發先生大事年表。第2部分是下午1時30分許，所舉辦的「台灣民主耕耘路」座談會。

展覽會開幕前，先播放「余登發傳」，而後由財團法人和平文教基金會董事長余玲雅致詞、國立成功大學博物館館長劉益昌作開幕引言，中央研究院院士杜正勝、國史館長陳儀深、成功大學社會學院院長蕭富仁、前南台科技大學校長戴謙、立委許智傑等人都上台致詞，向民眾介紹余登發老先生的生平故事及對台灣民主的貢獻。

前高雄縣長、內政部長余政憲全程與會，立委郭國文、陳亭妃服務處主任張文雄等人到場致意，眾多文史界人士、民意代表、民眾都參與開幕式，及參觀展覽。「余登發的民主耕耘路展覽」，由余玲雅董事長親自導覽，介紹余登發生平、「橋頭事件」等相關展出之史料。

14日下午的1時30分許舉辦的「台灣民主耕耘路」座談會，由財團法人和平文教基金會董事長余玲雅主持，並邀請國立政治大學歷史學系教授薛化元、國立台北教育大學台灣文化研究所教授李筱峰等人發表演講，而後座談會以「台灣民主與未來」為主題，由國立政治大學歷史學系教授薛化元、國立台北教育大學台灣文化研究所教授李筱峰、成功大學歷史系教授陳文松等人與談，吸引眾多文史界人士及民眾參舉這場難得的盛會，了解余登發這位台灣民主先驅的生平與不凡的一生。

據了解，余登發（1904年9月21日－1989年9月13日），台灣高雄橋頭人，曾任中華民國第一屆國大代表、高雄縣長，1979年曾遭「通匪」罪名逮捕。台南商業專門學校畢業本科畢業，是台灣戒嚴時期政治人物，因有功於台灣民主運動，被喻為台灣民主先驅。