2020世界大學排行！台大進步50名　「北醫＋清華」晉升前400大

▲ 台灣大學椰林大道。（圖／資料照）

實習記者許祐誠／綜合報導

英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education，THE）今(12)日公布2020年全球大學排行榜，今年台灣共有36所大學上榜，其中台灣大學仍佔據台灣全部大學的榜首，排名更比2019年進步50名，上升至120名，同樣位於前200大。此外，清華大學和台北醫學大學今年排名也都有進步，晉升到351至400名區間。

根據THE官網，今年總共有92個國家、近1400所大學參與活動，是迄今規模最大、最多元化的大學排行榜，評估方式仍為13項績效指標，包含「教學」、「研究」、「論文被引用數」、「國際化發展」及「新創收入」等五大面向。今年台灣榜首台大在各項目的分數皆有所上升，總分從去年的55.5分進步到59.9分。

▲ 清華大學。（圖／清華大學提供）

▲ 台北醫學大學。（圖／翻攝自臉書／台北醫學大學）

去年位於401-500名區間的清華大學，今年除了「論文被引用數」的分數從55.8略微下降至50.1之外，其他分數都有所提升；令人驚豔的台北醫學大學，去年排名原本落於501-600間，今年則躍升至351-400區間，其中以「論文被引用數」 的分數變化最為明顯，分數從去年48.1分激增至67.9分，其中「新創收入」也有94.9的高分。

今年全球排行榜由英國牛津大學奪下第一名寶座，總分高達95.4分，其中「研究」項目分數為接近滿分的99.6分，「論文被引用數」項目也多達98.4分。另外第2名和第3名分別由美國加州理工學院和英國劍橋大學拿下，總分分別是94.5分和94.4分。

但根據THE報導，美國今年只有60所大學進入前200大，低於2016年的63所，英國則面臨更大幅度的下降，今年只有28所大學進入前200名，低於4年前的34所。這正好恰逢中國崛起的影響，今年中國清華大學仍占據亞洲大學排行榜榜首，但排名下降1名來到第23名；北京大學則進步7名，超越新加坡國立大學成為亞洲第2，位居世界排行榜第24名；而新加坡國立大學的排名來到第25名。

台灣大學排名看這

學校 排名

台灣大學 120

清華 351-400

北醫 351-400

中國醫藥大學 501-600

交通大學 501-600

臺科大 501-600

國立陽明大學 501-600

成功大學 601-800

師範大學 601-800

THE官網：（https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#survey-answer）