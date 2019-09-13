　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國際醫療資訊協會「同意將中國除名」　提名台灣人當主席！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台灣醫學資訊協會的常務理事李友專。（圖／翻攝自jackli）

▲台灣醫學資訊協會的常務理事李友專。（圖／翻攝自jackli

記者朱世凱／綜合報導

雖然台灣經常在國際上遭到中國打壓，不過台灣在醫療上的努力終於獲得肯定。據大陸官媒《環球時報》報導，國際醫藥信息學會（台灣稱作國際醫療資訊協會，IMIA）在8月底舉行的「第十七屆世界醫藥健康信息學大會」上，將CMIA（中國醫藥信息學會）除名，並提名台灣醫學資訊協會的常務理事李友專擔任2021至2023年的國際醫療資訊協會理事長。這項消息也在台灣醫學資訊學會官網上得到證實。

▼台灣醫學資訊學會也證實這項消息。（圖／翻攝自台灣醫學資訊學會官網）

請繼續往下閱讀...

▲▼台灣醫學資訊學會也證實這項消息。（圖／翻攝自台灣醫學資訊學會官網）

報導指出，國際醫療資訊協會是被世界衛生組織（WHO）認可的非政府組織，宗旨之一是跨越地理和職業界限，促進醫藥技術的相互交流。據負責人指出，8月26日至30日，第十​​七屆世界醫藥健康信息學大會在法國里昂（Lyon）舉辦，IMIA主席雷蒙（Christoph Lehmann）提出「將中國協會在IMIA中除名」的提案，全體成員投票結果為，28票贊成、10票棄權、1票反對，按照2/3以上投票數就視為通過的原則，CMIA被IMIA除名。

▼李友專將任國際醫療資訊協會理事長。（圖／翻攝自台北醫學大學醫學科技學院官網）

▲▼台灣醫學資訊協會的常務理事李友專。（圖／翻攝自台北醫學大學醫學科技學院官網）

據悉，將CMIA除名的同時，雷蒙提名台灣醫學資訊學協會的常務理事李友專擔任2021至2023年的主席；此前，IMIA從未將台灣列為會員。事後，CMIA向大會提出交涉，但IMIA認為這些舉措皆符合大會章程，不採納CMIA的意見。

目前，在IMIA的官方網站上，中國醫藥信息學會沒有出現在會員之列，TAMI（台灣醫學資訊學協會）則在會員之列。在台灣醫學資訊學協會的官網上，8月29日刊登的內容顯示，台灣醫學資訊協會的常務理事，也是台北醫學大學醫學科技學院院長李友專，被推舉成為2021年至2023年的IMIA理事長，「這顯示台灣的醫療資訊獲得國際認可，且在國際舞台發光！」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼國際醫療資訊協會將台灣列入會員名單。（圖／翻攝自IMIA官網）

▲▼國際醫療資訊協會將台灣列入會員名單。（圖／翻攝自IMIA官網）

ET快訊
搶先郭台銘！「史上第一位參選出家人」釋悟善禪師付清100萬登
雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網
私會馬俊麟4天約2次挨轟　王瞳突亮出證件照「公開新身分」
欠9元餐費「只給一片吐司」！窮學生被打菜阿姨羞辱　餓到回家不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／驚悚瞬間曝光！25歲女路過商場「慘遭3m鐵架重砸」…1秒慘死路人面前

好心送人妻回家！他竟從「4F重摔2F吐血昏迷」骨頭斷了…友人嚇：老公在家

帶身高155女友回家！媽一看狂反對「太矮了」…他聽原因秒心累：我也才169

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」！員工嘆：處理到沒空吃飯…網揭關鍵主因

1歲女撞倒服飾店「全身鏡」！頭部當場遭重擊「口鼻爆血斷氣」…媽目睹崩潰

13歲少女「4個朋友被殺」報警：他們還要殺我！員警秒衝現場救援…結局傻了

影／多年沒回家！女兒推開門嚇壞「爸爸只剩一堆白骨」…鄰居嘆：孤單嚥氣的

接孫子遲到…媳婦當眾「狠甩婆婆2巴掌」：讓妳長記性！網怒「老公在哪？」

影／速食店內玩手機邊充電！13歲男突「殭屍般坐直」狂抽搐…3秒後慘死顧客眼前

正妹屍體詭失蹤！他揭「冥婚」暗黑產業鏈：鮮屍可值70萬…多女遭殘殺下嫁

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果！企業家驚呆　TWICE彩瑛撞臉iPhone 11 「連痣都對上」

被酸「接吻像魚」黑粉嫌噁心！　尚恩曼德斯反擊「激情喇舌」卡蜜拉

醃肉加蜂蜜、魚片放檸檬上烤　中秋烤肉懶人包撇步大公開！

美牛橫膈膜攻老饕味蕾！ 燒肉同話獲「美旗林」評鑑推中秋應景餐

超萌自拍！美貓見鏡頭好奇靠近　睜大眼狂放電...療癒模樣網暴動

全聯收銀台總是大塞車！　網點出「問題在客人身上」：結帳三寶慢到抓狂

客人拿「3雙拖鞋」問哪雙防水：下雨怕腳濕　她再確認後吐血：我沒會錯意

女友快生日！暖男蝦皮找靈感...購物車一開「驚覺攻守交換」　老司機全壞笑

湖口到竹北「紫爆」！午後南下車潮再一波　4地雷路段曝光

相隔32年點亮十三層！優人神鼓火災滿月特別演出　「台版德魯納酒店」中秋復活

兒子食量大增！媽集5年奶粉罐蓋「血淚金磚牆」　網震驚：千萬別打開

國際醫療資訊協會「同意將中國除名」　提名台灣人當主席！

雲嘉地區秋行軍蟲增加！　農委會籲玉米、高粱、花生等秋作物防疫不懈怠

桃園地景節人潮踴躍　市府交通接駁滾動式調整

秋節連假來桃園　地景節首度規劃精彩「移動地景」表演

柴柴散步偷咬「台灣五毒」抽搐吐白沫！　媽PO警示文：雨天很多

丁噹墜落舞台後重新上陣　見羅美玲挺27週孕肚竟自爆：不能懷孕！

搞笑諾貝爾獎出爐！羅馬尼亞鈔票超髒　台科學家「靠便便」也獲獎

法蘭克福車展／法拉利「新V8敞篷跑車」F8 Spider目標直指麥拉倫

健身飲食正夯　雄獅旗下gonna南港店也推增肌減脂餐

只賣5小時！三重幽靈人氣大腸包小腸　烤得焦脆、會噴肉汁

「單打喬」重返NBA與活塞簽1年合約　為騰空間裁畢斯利

1個月3萬！台裔楊安澤承諾給10家庭「自由紅利」　律師：有違法疑慮

全聯收銀台總是大塞車！　網點出「問題在客人身上」：結帳三寶慢到抓狂

受邀與何韻詩對談　林昶佐：台灣人民為香港發聲　就像為自己發聲

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

好市多賣山竹了　她秒買一盒壓驚

98歲奶奶沒染過髮　孫公開養生..

屏東妹曬5年「遠距離足跡」網讚..

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯1..

工具男大生自以為曖昧　對象慘被..

老闆娘試用氣炸鍋！蝦捲出爐「顏..

中秋假首日「南下先塞」！地雷路..

埃及聖䴉入侵淡水　林務局將撲殺

機師偷吃空姐　1年後劇情神反轉

妻安全帽被偷！他一看車頭眉筆塗..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

用載具存發票被阿伯吐槽　網反揭..

「我姓江，三點水的江」她怨狂被..

買炸物「四季豆僅5根」：1根5..

更多熱門

相關新聞

奧運男籃資格賽外卡另付50萬歐元

世籃賽已經進入4強階段，而7隊提前取得奧運資格的隊伍也產生，沒有在世籃賽取得奧運資格的隊伍，只要排名在前16名，都可以直接拿到奧運資格賽的門票。另外FIBA也加設了各洲排名前2的隊伍，可以參加奧運資格賽，但需要付50萬歐元的費用，這或許會讓很多國家卻步，過去中華隊也有這樣的經歷。

索羅門決定斷台？跨黨派建議：10月與中建交

日本旅遊　勿買毛小孩飼料回國

王毅：力爭2021年內完成《南海行為準則》

2020世界大學排行！　台灣大學排行看這

關鍵字：

國際醫療資訊協會中國台灣李友專醫療

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

滿地紅腳印以為狗亂玩　結果嚇傻

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

他用Google地圖掃到「驚悚鈣化汽車」拉出人骨破22年懸案

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

即／整台車遭攔腰鏟起　1人慘壓車底送醫

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

小孩按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」窒息

遭連千毅爆拉三七仔　斯亞：公開道歉否則提告

好市多賣山竹了　她秒買一盒壓驚

阿翔復工爆「變了一個人」！

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅口

98歲奶奶沒染過髮　孫公開養生菜單

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴我綠帽？」

更多

最夯影音

更多

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面