國際醫療資訊協會「同意將中國除名」　提名台灣人當主席！

▲台灣醫學資訊協會的常務理事李友專。（圖／翻攝自jackli）

記者朱世凱／綜合報導

雖然台灣經常在國際上遭到中國打壓，不過台灣在醫療上的努力終於獲得肯定。據大陸官媒《環球時報》報導，國際醫藥信息學會（台灣稱作國際醫療資訊協會，IMIA）在8月底舉行的「第十七屆世界醫藥健康信息學大會」上，將CMIA（中國醫藥信息學會）除名，並提名台灣醫學資訊協會的常務理事李友專擔任2021至2023年的國際醫療資訊協會理事長。這項消息也在台灣醫學資訊學會官網上得到證實。

▼台灣醫學資訊學會也證實這項消息。（圖／翻攝自台灣醫學資訊學會官網）

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報導指出，國際醫療資訊協會是被世界衛生組織（WHO）認可的非政府組織，宗旨之一是跨越地理和職業界限，促進醫藥技術的相互交流。據負責人指出，8月26日至30日，第十​​七屆世界醫藥健康信息學大會在法國里昂（Lyon）舉辦，IMIA主席雷蒙（Christoph Lehmann）提出「將中國協會在IMIA中除名」的提案，全體成員投票結果為，28票贊成、10票棄權、1票反對，按照2/3以上投票數就視為通過的原則，CMIA被IMIA除名。

▼李友專將任國際醫療資訊協會理事長。（圖／翻攝自台北醫學大學醫學科技學院官網）

據悉，將CMIA除名的同時，雷蒙提名台灣醫學資訊學協會的常務理事李友專擔任2021至2023年的主席；此前，IMIA從未將台灣列為會員。事後，CMIA向大會提出交涉，但IMIA認為這些舉措皆符合大會章程，不採納CMIA的意見。

目前，在IMIA的官方網站上，中國醫藥信息學會沒有出現在會員之列，TAMI（台灣醫學資訊學協會）則在會員之列。在台灣醫學資訊學協會的官網上，8月29日刊登的內容顯示，台灣醫學資訊協會的常務理事，也是台北醫學大學醫學科技學院院長李友專，被推舉成為2021年至2023年的IMIA理事長，「這顯示台灣的醫療資訊獲得國際認可，且在國際舞台發光！」

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▼國際醫療資訊協會將台灣列入會員名單。（圖／翻攝自IMIA官網）