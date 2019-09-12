台索關係「連結整個印太區」　美憂中國勢力入侵…官員喊話挺台！

▲海大衛針對台索關係發表關切言論。（圖／翻攝自defense.gov）

記者陳亭伃／綜合報導

索羅門群島與台灣關係近日再度出現變化，索羅門總理11日表示「台灣對索羅門並沒有太大的幫助」對此美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）認為，中國介入台索關係只顯得其企圖心漸增，想透過奪取台灣邦交國來脅迫兩岸關係發展。

綜合外媒報導，海大衛在華府智庫「全球台灣研究中心」年度論壇中表示，台索關係確實為令人關切的話題，中國政府不斷利用外交攻勢來威脅台灣在兩岸關係上就範，「台灣若保有外交夥伴就能不被孤立，這也能確保台灣跟區域間的和平穩定」。

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

此外，前白宮國安會亞太事務資深主任、現任華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深副會長暨日本講座主任葛林（Michael Green）也表示，倘若索羅門與台灣斷交，不僅會損害台灣利益，更會延伸到澳洲、紐西蘭、美國；其中中國想在南太島國增進中國的軍事、地緣政治利益，如今拿索羅門作為策略之一。

海大衛則提到，習近平領導的中國正在挑戰世界秩序，中共也對台灣採取恐嚇、孤立、脅迫等方式剝奪台灣邦交國、限制赴台灣觀光等經濟施壓，「台灣是對抗中國的前線，扮演抵抗中國侵略、維護區域和平的重要角色，美國也將會透過軍售、軍事服務等方式加強台灣自我防衛能力。