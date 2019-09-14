離鄉三寶飯！斗六妹開盒「一整支油雞腿」淹沒白飯　只要1張百鈔…萬人騷動

▲斗六三寶飯引發萬人暴動。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

中秋節3天連假，許多人都回鄉和家人相聚。一名女網友發文表示，中秋節大家都是回鄉，她卻已經放完假，要準備回公司上班，「只好在火車上邊吃家鄉的三寶飯，滿滿的菜+肉只要$100」；接著她秀出三寶飯的照片，馬上吸引1.1萬人按讚，超澎湃菜色讓網友直呼，「這是中秋節加菜吧」、「這樣100也太佛心吧！」

這位女網友在臉書《爆廢公社》表示，「火車上滿滿都是人……」，接著貼出2個大哭的表情符號，說中秋節大家回鄉，她卻是放完假、要回公司上班，「只好在火車上邊吃家鄉的三寶飯，滿滿的菜+肉只要$100，幸福～」最後則是用hashtag透露「#三寶飯」、「#斗六」。

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▲老闆！怎麼都是肉跟菜？飯咧 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

仔細看看照片，原PO買的三寶飯便當完全看不到底下的白飯，因為3樣主菜鋪得滿滿的，不管是烤鴨還是燒肉都是厚厚一塊，一次就給足6、7塊。便當中間的油雞腿更是一整支往飯上壓，連一旁3樣配菜都被擋住一半。再看看雞腿上的蔥油也相當吸睛，青綠油亮的模樣感覺很下飯。

這個斗六的百元三寶飯不只主菜猖狂，配菜也不馬虎，不僅有一般便當少見的紅蘿蔔黃瓜沙拉，還有炒冬粉、洋蔥炒肉，整個就是像原PO說的「滿滿的菜+肉」，竟然一張百鈔就能把它帶回家，難怪讓網友全暴動。

貼文吸引超過1.1萬人按讚，大家紛紛留言，「這100塊，老闆也太佛心了吧！整個是做功德哦」、「你這膽固醇多了，請交給我解決」、「狂！欠吃的便當」、「這種三寶我喜歡」、「這100，老闆貼錢賣的嗎？好佛」、「妳鄰座的乘客，跟站在妳附近的乘客，是不是一直有偷瞄妳的便當。」

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