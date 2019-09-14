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一張桌子陰影超重！網嘆「以前都邊背邊哭」　長大後功能神轉：我家也是

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▲一張桌子陰影超重！網嘆「以前都邊背邊哭」　長大後功能神轉：我家也是。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲一張充滿淚水的桌子。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

看到這一幕，相信許多人的兒時記憶，會瞬間湧上心頭，那些背誦九九乘法、練習注音符號的片段，彷彿歷歷在目。一名網友昨天分享家中的兒童摺疊桌，立刻引起廣大共鳴，不少人陰影頗重，直呼「永遠不會忘記在那桌子前背該死的九九乘法」、「充滿淚水與鼻涕的回憶桌」。

網友在「爆廢公社」貼出家中的兒童摺疊桌，上面除了有注音符號、英文字母、數字及九九乘法外，還有日本卡通《聖鬥士星矢》的圖案，雖然功能超多，但對不少人來說，似乎是痛苦多過快樂的回憶。

請繼續往下閱讀...

功課,作業,孩子,家長,教育,親子。（圖／取自免費圖庫libreshot）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫libreshot）

他不禁笑問，「有多少人在這張桌子上邊哭邊寫作業？」一席話引起熱烈回響，大票網友紛紛留言，「＋1，還有邊哭邊吃飯」、「我永遠記得在這張桌子前被拿尺抽」、「我的是櫻桃小丸子，後來被阿公拿去跟鄰居玩象棋自摸」、「以前大多小甜甜、小飛俠、藍色小精靈」、「我哥拿棍子在後面逼著我唸九九成法表」、「總是在寒暑假最後一天晚上被打，哭著趕作業」、「怎麼好像有趴在這被拿藤條打屁屁的回憶」。

值得一提的是，這款摺疊桌在時隔多年後，從讀書桌變成地基主專用，不少網友表示，「現在已是我媽拜拜用的桌子了」、「兒子吃飯寫功課都在這，還有地基主拜拜用」、「長大換地基主專用」、「我媽媽都拿來拜地基主，放上兩個正忠排骨飯+飲料+湯，剛剛好」。

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