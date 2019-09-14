員警中秋烤肉被檢舉「要求督察組懲處」　網怒酸：邊緣人沒被揪氣噗噗

▲大直派出所員警中秋節在停車場烤肉，卻被檢舉魔人檢舉。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

中秋烤肉是全民運動，但人民保母警察也需要過節，烤肉卻被民眾檢舉。一位熱心過頭的民眾檢舉，中山區大直派出所旁停車場，有員警烤肉被民眾檢舉，派遣通知曝光後引起網友撻伐。

網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張照片，指稱「警察辛苦了 警察也是人~ 警察加油」，照片中可以看到，有民眾檢舉大直派出所員警在停車場烤肉，要求通知分局副知督察組。

▲民眾不滿員警烤肉檢舉，還要求督察組要懲處。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



由於民眾檢舉員警就必須受理，員警無奈只能派員前往了解。根據《自由時報》報導，由於現場烤肉的員警都是備勤、休假人員，利用派出所自己的停車場，順應中秋節烤肉當晚餐。

對於被檢舉員警都相當不滿，認為檢舉人員根本是故意找碴，烤肉興致全無，本來打算草草結束。不過也有員警認為這樣就順了檢舉民眾的心，所以決定繼續烤肉，度過美好中秋夜。

網友看到這張案件派遣通知照片也相當不滿，留言說「這就像員警不得利用上班時間買早午晚餐一樣」、「無腦檢舉人+1」、「警察烤肉沒揪他 憤而報警」、「檢舉人表示:我邊緣人沒人約 警察有肉烤 不爽 氣噗噗檢舉了」。