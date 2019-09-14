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中秋國道爆胎「國軍吳京」護送下交流道換胎　陽光笑容讓2.7萬人戀愛：榮譽假3天

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記者葉國吏／綜合報導

人間處處有溫情！一位網友中秋出遊時，在國道爆胎，結果遇到一位國軍弟兄護送、換輪胎，讓她心懷感激發文。這位國軍弟兄照片吸引2.7萬網友按讚，而且他的陽光外型讓許多網友大讚是「國軍驕傲」。

▲▼國軍吳京。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲網友發文透露國軍弟兄主動協助換胎事蹟，引來2.7萬網友按讚。

請繼續往下閱讀...

網友在臉書私密社團《爆廢公社》發文「人間處處有溫情！剛在國道爆胎，遇到這位先生護送我們下交流道還幫我們換輪胎，真的是感激不盡。」

從照片中可以發現，這位國軍弟兄名叫「趙廷」，有網友根據他的識別證透露是裝甲564旅、少康部隊的人員，也有人留言說「準備上新聞了 全體立正 敬禮 感謝有你」、「媒體再報一下！榮譽假來個3天」。

▲▼國軍吳京。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼陸軍564旅中士趙廷的帥氣外型以及善舉，讓許多網友戀愛了。

▲▼國軍吳京。（圖／記者葉國吏翻攝）

另外也有不少網友認為趙廷外型陽光帥氣，留言說「帥哥耶」、「陽光善良又帥」、「國軍的驕傲」、「也太帥」、「跪求臉書」、「這笑容我可以，我以為看到吳京」。《國防部發言人》臉書也分享此文表示，陸軍564旅中士趙廷秉持國軍助民職責，護送爆胎民眾安全下交流道，還主動協助換胎「有你真好、謝謝您」。

►點我超越韓國愉快體驗

▼國防部發言人也特地發文表揚趙廷。（圖／翻攝國防部發言人）

▲▼國軍吳京。（圖／記者葉國吏翻攝）

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