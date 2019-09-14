聯手送Uber Eats！後座小助手「幫背外送箱」溫馨炸　他曝倒貼真相…網笑噴

▲原PO帶孩子出門外送，笑嘆「今天賺的都倒貼了」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

Uber Eats成立不到4年，已於全球多達500個城市完成10億趟次的美食外送，台灣更是亞太區成長最快速的市場，許多人把握這波賺外快的機會，騎著機車、外送箱一背就開始賺錢。一名男網友日前載著小孩外送，忍不住感嘆「今天賺的都倒貼了」，原因讓其他人笑翻，「根本入不敷出啊」、「邊吃邊玩的概念。」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼文，文中直呼「記得！各位家長，沒有逼不得已的時候，千萬別以為帶著人體行動貨架可以幫上你的忙」。接著附上一張照片，只見原PO機車後座坐著一個小男生，男孩頭戴全罩式安全帽、身上背著Uber Eats外送箱，看來是個外送小幫手。

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但為何原PO會說「別以為帶著人體行動貨架可以幫上你的忙」呢？男網友直嘆「他們很有可能只是個行動吃貨而已」，更表示他當天根本白跑了，「今天賺的都倒貼了。」

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▲行動吃貨讓原PO招架不住。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，有網友秒懂原PO的意思，「這是真的，上次帶女兒去，真的賺的都給她吃了」、「根本入不敷出啊」、「哈哈哈，一邊外送，一邊看到好吃的一直買」、「要外送的還要多買一份餵食……不划算不划算啊」、「我也是今天賺的也都倒貼」、「各種店家取餐時，吃貨表示：『欸！這個看起來好像很好吃，也幫我叫一份』」、「沒有賺會倒貼更多。」

還有人則是說，帶小孩外送其實也蠻不錯的，「這樣的互動也蠻有趣的，可以讓小孩了解錢難賺」、「至少省顧孩子的花費」、「至少賺到了與孩子相處的時光，而且也讓孩子知道賺錢不容易，這……無價」、「學校要交鄉土報告，可以畫一張『美食地圖』」、「帶著吃貨至少安心知道他安全啊！不帶他一起出去他還是吃貨啊！哈哈！辛苦了。」

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