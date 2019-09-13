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老闆娘開心試用氣炸鍋！　蝦捲一出爐「顏色超母湯」…網笑翻：便祕很久了

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▲▼氣炸鍋蝦捲結果變成像大便。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO用衛生紙捏著蝦捲的畫面讓網友全誤會。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者黃可昀／綜合報導

氣炸鍋不僅方便，還能變化出許多健康料理，是很多家庭主婦的心頭好。一名網友的公司最近在試用氣炸鍋，老闆娘心血來潮把蝦捲拿進去炸，雖然成品確實很酥脆美味，不過，烹煮時間和溫度可能沒控制好，成果全變成黑黑的條狀物，看上去實在不是很有食慾，讓原PO忍不住說，「為什麼我覺得這很像一坨屎…」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》表示，老闆娘把氣炸鍋搬到公司，迫不及待地來試試看這新玩意，香噴噴的蝦捲出爐後，很多同事都興奮地分食，但蝦捲外表似乎和想像中有點落差，不像一般外面攤販賣的金黃色外皮，而是黑嚕嚕一條，加上原PO當時沒有容器可以裝，只好先用擦手紙包著，想不到這舉動害蝦捲看起來更面目全非。

請繼續往下閱讀...

▲▼氣炸鍋蝦捲結果變成像大便。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲其他網友PO出正常版蝦捲。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

照片一曝光，已經累積超過1萬網友按讚，大家紛紛留言，「你說蝦捲我才知道是啥，否則我以為怎麼炸屎。」「那不是大還丹嗎？可解百毒增加功力嗎？」「這很像我家狗狗出去散步時，我在做的事…撿屎。」「蝦捲口味的大便，還是大便口味的蝦捲？」「這看起來就像大腸癌末期。」「以顏色來判斷…應該便秘許久囉！」

專業網友指出，這樁料理慘案的主因是溫度過高，「炸的溫度太高了啦！」「要拿出來翻面。」「可以低溫先烤兩面熟，再用高溫靠上色。」還有人表示，原PO最好還是乖乖吃下肚，「噓…老闆娘正站在你後面。」

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