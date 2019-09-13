影／女大生遭按摩師性侵！男友躺旁邊「只隔一塊簾」　離奇畫面曝光

記者柯沛辰、邱中岳／台北報導

一名女大生9日晚間跟男友到北市開封街一處養生館舒壓，怎料兩人隔著一道簾子，相距僅不到三步之遙，其中31歲阮姓按摩師竟色膽包天，當場性侵女大生。女大生受到驚嚇，不敢出聲求救，一直忍到隔天才報警。阮姓按摩師落網後，被查出是逃逸移工，利用假身分當按摩師，但他強調2人是你情我願，訊後被依強制性交移送地檢署，遭聲押獲准。

根據警方調查，女大生身體不適，9日跟男友相約到開封街一處養生館按摩，並被安排在同一房間，進行全身精油舒壓。但阮姓按摩師替女大生服務時，卻以「男女有別」為由，拉上布簾將情侶倆隔開。

▲男友（左上）躺在一旁按摩，但女大生隔簾卻遭阮姓按摩師（右下）性侵。（圖／記者邱中岳翻攝）

按摩到一半，阮男起了色心，開始撫摸女大生雙腿。女方受到驚嚇，下意識將雙腿夾緊，怎料阮男見狀不罷休，竟用力將她雙腿扳開，當場性侵得逞。當下女大生驚嚇過度，不敢出聲求救，又不敵阮男壯碩身材，只能任憑對方擺佈、凌辱。

事後，女大生精神恍惚、情緒不穩，直到隔天才向男友哭訴遭性侵，在陪同下向警方報案。婦幼隊受理後，轄區分局立刻將阮姓按摩師帶回，沒想到竟意外查出阮男是逃逸移工，2014以工廠技工名義來台工作，早在2017年就該離台，但後續卻冒用台灣人身分，藏匿在養生館當技師。

阮姓按摩師坦承犯行，但強調雙方是兩情相悅才會發生關係。警方訊後，全案依強制性交移送地檢署，並通報移民署；檢方聲請羈押獲准。

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