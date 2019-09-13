影／恐怖按摩師性侵女大生！男友隔天才知　一查竟是「逃逸移工」養生館喊冤

記者柯沛辰／台北報導

女大生9日跟男友到養生館按摩，只相隔一到布廉，卻不幸遭31歲阮姓按摩師性侵，忍到隔天才向男友哭訴報警。警方追查後，發現阮姓按摩師是逃逸移工，業者疑似非法雇用，最重可處75萬元以下罰鍰。不過，老闆娘大聲喊冤，強調自己也是受害者。

根據警方調查，阮男是越南籍逃逸移工，2014以工廠技工名義來台工作，早在2017年就該離台，但後續卻冒用台灣人身分，藏匿在養生館當技師。

▲按摩師性侵女大生，男友隔著一道布廉渾然不知。（圖／東森新聞）

養生館老闆娘向《東森新聞》解釋，阮男偽造身分證博取他們信任，她也不知道身分是假冒的，「是警察來（調查）的時候，說他（阮）是假的證件，我們才知道的。」

老闆娘說，當初阮男拿著身分證來應徵，是丈夫親自面試，「我有問我先生說，你有沒有看清楚？但丈夫說相片就是本人沒錯。」

《就業服務法》第63條規定，業者非法雇傭外籍移工，可處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，受害女大生也可以向養生館老闆提起連帶求償。

▲按摩師到案後稱兩情相悅，檢方不信。（圖／東森新聞）

據了解，女大生身體不適，9日跟男友相約到開封街一處養生館按摩，並被安排在同一房間，進行全身精油舒壓。但阮姓按摩師替女大生服務時，卻以「男女有別」為由，拉上布簾將情侶倆隔開，趁機性侵。

當下女大生驚嚇過度，又不敵阮男壯碩身材，不敢出聲向隔廉的男友求救，只能一路忍到結束。事後，女大生精神恍惚、情緒不穩，直到隔天才向男友哭訴報警。

目前阮姓按摩師已坦承犯行，但強調雙方是兩情相悅才發生關係。警方訊後，全案依強制性交移送地檢署，並通報移民署；檢方聲請羈押獲准。

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