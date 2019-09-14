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以為大選開啟民主…翁山蘇姬上台「衝突反加劇」　緬甸記者揭真相遇死亡威脅

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▲▼緬甸克欽族記者 艾斯特‧突珊（Esther Htusan）。（圖／奧斯陸自由論壇提供）

▲ 突珊2016年因東南亞海鮮產業人口販運調查報導獲頒普利茲公共服務獎。（圖／奧斯陸自由論壇提供）

記者陳宛貞／台北報導

國際人權盛事「奧斯陸自由論壇」（Oslo Freedom Forum）2019年二度登台，13日在台北舉行，邀請各界人權運動家出席討論。緬甸克欽族記者艾斯特‧突珊（Esther Htusan）上台表示，緬甸人民曾對民主的選舉滿懷希望，以為新政府會為所有種族發聲，沒想到衝突反而加劇。

現年32歲的突珊是出生於緬甸內戰期間的少數民族克欽族人，幼時便聽聞軍隊殺害平民、性侵婦女或燒毀村莊的殘忍事件，但國營報紙只會政令宣傳。她也從小被警告，出家門就不能談論政治，因為批評軍隊的人都得坐牢。

緬甸2015年11月舉行25年來首次公開競爭的大選，由曾獲頒諾貝爾和平獎的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟（NLD）獲得多數選票，贏得執政權，終結長達數十年的軍政府統治。

當時突珊剛成為記者不久，她和許多緬甸人都以為，這場選舉會是新時代的開始，民主領袖翁山蘇姬會捍衛少數民族的權利與政治自由，未料種族迫害與不實消息只是日益嚴重。

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突珊指出，2017年至今有多達74.3萬羅興亞穆斯林人逃到鄰近的孟加拉，還有1萬人遭到傷害。過去2年來有超過250名緬甸人因批評政府被捕，當局更使用軍政時代的法律來迫害記者，導致多達52名記者被捕或面臨審判。突珊2017年更親眼目睹政府以謊言掩蓋暴行，但當她選擇說出事實，卻遭遇死亡威脅。

緬甸軍方2017年被控燒毀數千名羅興亞人的房子，政府卻聲稱，是羅興亞人在逃亡前燒毀自己的房子。突珊當時獲准進到當地村莊採訪，發現受訪者與政府提供的村民照片完全相同，就連穿著都一模一樣，這才驚覺他們並非真正的羅興亞人，而是政府找來的。

突珊以報導揭開真相，卻面臨生命危險，不得不離開家鄉，目前旅居美國。她坦言，獨立記者待在緬甸相當不安全，尤其是報導少數民族的記者，「記者和人權運動者開始自我審查，自由民主再度成為敏感話題。」

突珊指出，「我們以為緬甸正在進步，但數百萬人活在恐懼中。現在民選政府下發生的一切，與過去軍事獨裁時的經歷的是一樣的。」但她最後以一句「我不會被噤聲」（I will not be silenced.）誓言將持續報導，揭露人權迫害事件。

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