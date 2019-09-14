批評政府就撤銷護照！無國籍NBA球星奧斯陸論壇揭土耳其暴政　親友全受牽連

▲ 坎特現為波士頓塞爾提克隊中鋒。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／台北報導

全球人權鬥士13日齊聚台北，出席2019年奧斯陸自由論壇—台灣（2019 Oslo Freedom Forum in Taiwan），但其中一名講者無法到場，只能透過視訊參與，依舊贏得全場掌聲。現效力於美國NBA波士頓塞爾提克隊的土耳其裔球員坎特（Enes Kanter）致力於透過社群媒體喚起人們對暴政的關注，卻因此被開除國籍，就連親友都遭受迫害。

坎特2017年喪失土耳其國籍，護照遭政府撤銷，13日無法親自到台灣出席論壇，因此以連線方式說明他的經歷。在總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）的專制統治之下，土耳其多所學校被關閉。眼見自己的母校也受害，坎特表示，「我不能保持沉默，因為人們應該接受教育。」

「他們希望人們只會服從。」坎特說明，當局關閉學校是因為人民一旦接受教育，就會提出問題，而政府不能接受質疑的聲音。為使外界關注這個獨裁政權帶來的問題，坎特開始在推特上發表宗教、人權、民主與正義相關文章，吸引各國網友討論，卻讓自己和親友都成為政府的眼中釘。

►奧斯陸自由論壇再登台北 創辦人揭「世界獨裁地圖」大讚台灣：亞洲民主燈塔

▲ 坎特身高高達211公分。（圖／達志影像／美聯社）

政府找上坎特的家人，沒收他們的手機和電腦，導致坎特2015年便和他們失去聯絡。他在大學任教的父親被開除，就讀醫學院的妹妹和男友也找不到工作。當局2017年趁坎特旅行途中撤銷他的護照，指控他涉入恐怖組織。儘管他安全回到美國，如今卻無法自由移動或旅遊。

現為無國籍人士的坎特指出，由於他是一名籃球員，才讓自己遭受迫害的故事廣為人知，但實際上還有許多人受害。他說明，土耳其關押的記者比全球其他國家都來得多，還有多達10萬至20萬人因批評政府而坐牢。

土耳其人民只要在學校或透過媒體提及政府暴政，就會被貼上異議者的標籤。有坎特的球迷將他的簽名變成刺青，同樣遭受迫害；還有外國球迷與坎特合照後上傳到社群媒體，便被禁止入境土耳其。

坎特表示，他並非政治人物，只是一名想把球打好的籃球員。但他希望人們能夠一同為遭受獨裁政權壓迫的人祈禱，一起為這些問題發聲、給予支持，同時利用社群媒體的力量傳播這些故事，吸引更多人的關注與討論，也希望有天能恢復自由之身，親自來到台灣。

►生火了！連我媽都用到發光