情書被老師唸給全班聽！11歲女童「被迫告白」　放學喝除草劑自殺

▲ 11歲女童寫情書被老師發現。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

10日是世界預防自殺日（World Suicide Prevention Day），旨在提供全球承諾和行動以防止自殺事件，但馬來西亞日前卻發生一起自殺悲劇。一名年幼的女童寫情書時被老師發現，老師竟當眾將情書內容大聲唸出，讓女孩的心意變成眾所周知的祕密。女童遭受打擊，最終服下除草劑輕生。

馬國社工賽阿茲米（Syed Azmi）10日在臉書上回憶這起事件並說明，「最近有一起案例，一個孩子因故意服下除草劑，一星期後死亡。她過世的2天前才告訴醫生事情的經過，而她只有11歲。」

這名女學生才剛寫完情書，還未送出時便被老師發現。老師將她叫上前，在她的同學面前公開情書內容，讓她喜歡的男孩和其他學生都知道她的心意，因此飽受嘲笑。賽阿茲米寫道，「她一到家就喝了除草劑。」

事實上，當時女童甚至還未將情書送給暗戀對象，也可能只是想當成自己的秘密或宣洩情緒的出口，沒想到被老師唸出。賽阿茲米指出，如果這名老師當時私底下和女童對話，讓她在冷靜的狀態下解釋，而非讓她當眾出糗，悲劇可能就不會發生。

賽阿茲米也透過這起案例說明，讓孩子透過各種藝術形式表達情感是相當重要的，包括女童的情書在內。他身為博士的友人Hartini Zainudin近來大力強調讓孩子在藝術、音樂、表演及文學領域保有夢想與創造力的重要性，「有人畫畫，有人寫悲傷的歌，有人以肢體表達自己。他們是孩子，孩子需要出口。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995