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奧斯陸自由論壇再登台北　創辦人揭「世界獨裁地圖」大讚台灣：亞洲民主燈塔

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▲▼奧斯陸自由論壇創辦人索爾．哈佛森（Thor Halvorssen）。（圖／奧斯陸自由論壇提供）

▲ 哈佛森致詞時強調，民主國家不會對他人發動威脅。（圖／奧斯陸自由論壇提供）

記者陳宛貞／台北報導

2019年奧斯陸自由論壇—台灣（2019 Oslo Freedom Forum in Taiwan）13日於台北君悅酒店舉行，是國際人權盛事「奧斯陸自由論壇」（Oslo Freedom Forum）第二次到亞洲主辦，更是第二次在台灣舉行論壇。在各界重量級維權人士的分享及討論後，為期一日的國際論壇活動在台圓滿落幕。

13日由台灣獨立創作歌手克里夫帶來開場表演，並為香港民主運動加油，拉開活動序幕，接著由首度公開來台的論壇創辦人索爾．哈佛森（Thor Halvorssen）上台發表開場演說。哈佛森展示一張世界地圖，分別標示出完全獨裁、半獨裁與民主國家並強調，「當人民無法對政府提出要求或選舉，問題就會繼續。」

哈佛森提到，台灣曾經歷獨裁，因此很高興能看到台灣終於走向民主，全世界其實都很關注台灣。他表示，全世界有96%的難民來自獨裁國家；在全球最貧窮的30個國家中，25個是獨裁政府，台灣應該要重視此問題，也希望藉由今天的論壇，不僅分享自由遭受的困境，也能在保護自由的基礎上帶來啟發。

哈佛森邀請台灣民眾團結齊心，以更有創意的方式為民主自由發聲，因為台灣的發展對全世界都具有啟發性。他指出，從專制到民主，台灣加強全球普世價值，也肯定台灣為亞洲自由民主的燈塔。

▲▼緬甸克欽族記者 艾斯特‧突珊（Esther Htusan）。（圖／奧斯陸自由論壇提供）

▲ 突珊致力於揭發人權迫害事件，卻遭受死亡威脅，被迫出走。（圖／奧斯陸自由論壇提供）

曾獲普立茲獎的緬甸克欽族記者艾斯特‧突珊（Esther Htusan）2013年親赴羅興雅人難民營採訪，那裡有許多兒童營養不良而死亡，緬甸軍隊殺害平民、性侵婦女、燒毀村莊的事件頻傳，她也親眼看見羅興亞穆斯林人如何遭受殘忍對待。

突珊說明，過去2年來，超過250人因為批評政府而被逮補、起訴，當局也使用軍政時代的法律來迫害記者，導致2016年至今有52名記者被捕或面臨審判。2017年後，她親眼目睹情況變得更加惡劣，但當她說出真相，卻遭遇死亡威脅。

她坦言，這種狀況時常發生在報導少數民族的記者身上，所以最後她決定離開緬甸，以避免身處威脅之中，「我們以為緬甸正在進步，但數百萬人活在恐懼中。而現在民選政府下發生的一切，跟當時軍事獨裁所經歷的是一樣的。」她最後強調，「我會繼續報導，我不會被噤聲。」

▲▼香港知名社運歌手何韻詩。（圖／奧斯陸自由論壇提供）

▲ 何韻詩強調，港府撤回《逃犯條例》已經太遲，示威者要的是全盤的政治改革。（圖／奧斯陸自由論壇提供）

香港知名社運歌手何韻詩演講時表示，在將近100天的「反送中」運動中，港人把自己放在全球對抗暴政的最前線，也證明「我們成功打這場長期的抗爭，可以動搖中國這個巨大機器的根基。」她也呼籲，「台灣人保護你們的家、保護自由人權，我們站在一起。」

何韻詩表示， 中國用經濟力量，試圖把價值帶到全球，要人們保持沉默，甚至要大家要照著他們的規則走，所以現在大家要站起來，必須靠自己的力量起而行，「我們要團結起來，找出解決的方法。」

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