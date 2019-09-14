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不二坊蛋黃酥天價砍半！代購剩800元　店家宣布「公休4天」彰化人超樂

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▲不二坊蛋黃酥代購喊到一盒1580元。（圖／記者唐詠絮攝）

▲不二坊宣布中秋後公休4天。（圖／記者唐詠絮攝）

記者許力方、唐詠絮／彰化報導

彰化名店「不二坊」每逢中秋節前一個月就開始排隊，代購價今年從一盒原價600元喊到1580元，12日開始排隊人龍銳減10倍，13日中秋當天只賣3小時，剩20多人排隊，有人只排5分鐘就買到直呼「賺到了」，代購價也對半砍到約800元。店家宣布，14日起連休4天，蛋黃酥之亂暫時畫下句點，讓附近住戶、警方都鬆了一口氣。

不二坊標榜純手工，人工有限，每天出爐的蛋黃酥都是限量銷售，今年需求量大增，訂單狂飆，讓排隊人潮也跟著暴增，店家早在8月24日開始就更改營業時間，開店時間改至下午2時30分，一直到9月10日，一個半月前就開始大排長龍，秋節前一周更誇張，大批代購業者帶著板凳漏夜排隊，至少花4個小時才能買到。

▲不二坊蛋黃酥代購喊到一盒1580元。（圖／記者唐詠絮攝）

▲不二坊蛋黃酥代購喊到一盒1580元。（圖／記者唐詠絮攝）

▲不二坊蛋黃酥代購喊到一盒1580元。（圖／記者唐詠絮攝）

▲不二坊蛋黃酥代購喊到一盒1580元。（圖／記者唐詠絮攝）

▲不二坊蛋黃酥代購價喊到一盒1580元。（圖／記者唐詠絮攝）

《ETtoday新聞雲》記者實際查訪，中秋前12日下午現場排隊人龍開始銳減，排隊人潮有將近200公尺，店家公告1人限購30顆，並將於14日至17日「公休4天」，18日才會開始營業，店家表示，中秋節只賣早上9時到12時，共3小時，接下來過中秋將休息，結束這場蛋黃酥之亂，附近住戶直呼鬆口氣，終於可以清靜4天。

據透露，有9成排隊人潮都是代購業者，不惜代價守候到隔天，從一盒原價600元喊價到1580元，大發中秋財。附近還有許多婦人戴帽子、口罩，拉著拖車高舉「代購請找我」的牌子沿街販售，代購業者說，這2年來都幫老客戶代購，也不敢漲價，母女倆接力，前一晚拿號碼牌等到隔天，排了2輪，以1080元賣出，少賺一點，才能永續經營。

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