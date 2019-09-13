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湖口到竹北「紫爆」！午後南下車潮再一波　4地雷路段曝光

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▲▼國3南向102.4K出現塞車車潮。（圖／高公局提供

▲國道南下發生小車追撞事故，回堵4公里 。（圖／高公局，下同）

記者胡順惠／台北報導

今天是中秋連假首日，車流量是3天中最多的一天，全天雙向交通量估有120百萬車公里，為平常日的1.4倍，國道從上午6時就開始湧入大量車潮，時速大多都不到40公里。高公局表示，國1和國3車潮預計15時後可紓解，國5中午高乘載結束後，預估要到傍晚才能紓解。

【15:16更新】國1南下湖口服務區-竹北持續「紫爆」，時速只有18公里；國5南下石碇-頭城車多，時速不到40公里。另外，國1北上內湖-東湖也呈現「紫爆」狀態，時速只有20公里；東湖-高架汐止端車多，時速24公里。

請繼續往下閱讀...

▲▼連假首日塞車。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲▼連假首日下午路況。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲▼連假首日塞車。（圖／翻攝高公局即時路況）


根據高公局預測，今日有5大必塞的「地雷路段」，包含：

國1南向楊梅至新竹系統

彰化系統至埔鹽系統

國3南向三鶯至關西、烏日至霧峰

國5南向南港系統至坪林

高公局建議，今明（13至14日）要南下的用路人盡量下午時間出發，後兩天（14至15日）北返則盡量用上午時段出發。

為避免用路人美好假期都塞在路上，高公局已規劃 4 條長途及 7 條短途替代道路，針對長途部分，建議民眾多利用台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台 61 替代國 1及 國 3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區的民眾儘量利用省縣道，不要上國道

▲▼中秋連假首日國道地雷路段。（圖／高公局提供）

▲▼中秋連假首日國道地雷路段。

▲▼中秋連假首日國道地雷路段。（圖／高公局提供）

高公局交通管理組科長曾國楨稍早說明，上午7時左右開始出現南下車潮，國3早上發生多起追撞事故，因此造成部分路段壅塞，國5在清晨5時許到7時有一波車潮，是因為用路人趕在高乘載之前上路。

高公局表示，13日0至5時平均總延車公里為11.3百萬車公里，為年平均平日3.6百萬車公里的3.1倍，截至上午11時，國道全線總延車公里為33.3百萬車公里，預估本日交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

高公局說，西部國道路網於6時30分開始出現南向車潮，壅塞路段包含國1南向楊梅至新竹、彰化系統至彰化；國1高架南向中壢至楊梅端；國3南向土城至關西、中投至南投等。截至12時，尚有國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至鶯歌系統車多，其餘路段大致行車順暢。

另外，國5南向路段於上午6時即出現趕在7時實施高乘載管制及前往宜蘭、花蓮方向之車潮，故南港系統至頭城南向路段出現車多情形。截至12時，已大致行車正常。

高公局提醒，13日國5南向高乘載管制於中午12時結束，預計下午國1南向湖口至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3南下烏日至霧峰、國5南下南港系統至坪林等路段仍可能出現車多壅塞情形，建議用路人透過系統查詢較佳出發時間或改走替代道路。

▲▼ 中秋連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲中秋連假國道疏運措施。※點圖放大

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