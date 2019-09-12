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中秋節搶購！彰化不二坊排隊200公尺　 原價600代購喊到1580元

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記者唐詠絮／彰化報導

超夯的「不二坊」蛋黃酥，讓代購業者為之瘋狂，甚至在網路開群組販售，13日就是中秋節，12日下午3點現場排隊人龍沒那麼長了，但也有將近200公尺，據透露有9成排隊人都是代購業者，不惜代價從半夜排隊到隔天，為的就是轉手賺價差，喊價也跟著水漲船高，從1盒原價600元喊價到1580元的都有，大發一筆中秋財。

▲不二坊蛋黃酥代購喊到一盒1580元。（圖／記者唐詠絮攝）

▲不二坊蛋黃酥代購沿街喊價。（圖／記者唐詠絮攝）

▲不二坊蛋黃酥代購喊到一盒1580元。（圖／記者唐詠絮攝）

請繼續往下閱讀...

▲不二坊蛋黃酥代購沿街喊價。

不二坊店家8月24日到9月10日更改營業時間，本來早上的開店時間改為下午2時30分，但今年需求量大增，許多人更在前一晚就帶著板凳到場排隊，讓原價600元、15顆一盒的蛋黃酥價格水漲船高。

▲不二坊蛋黃酥代購喊到一盒1580元。（圖／記者唐詠絮攝）

▲不二坊貼出公告。

在不二坊附近，出現許多婦人頭戴帽子戴口罩拉著拖車高舉「代購請找我」的牌子沿街販售，走近一看，有大盒15顆裝也有小盒6顆裝，大盒賣1280元、小盒賣480元，整整賺了1倍以上，問他們哪種比較好賣，都說大盒比較好脫手。
現場排隊代購業者說，這兩年來代購的都是老客戶，也不敢跟他們漲價，他們母女以接力方式，前一晚拿著號碼牌等到隔天，到現在也才排了2輪，以1080價賣出，少賺一點，才能永續經營。

▲不二坊蛋黃酥代購喊到一盒1580元。（圖／記者唐詠絮攝）

▲不二坊蛋黃酥排隊的幾乎都是代購業者。

記者詢問店家，今天賣到完為止，明天從早上9點賣到12點，接下來就過中秋節休息，因此要買不二坊蛋黃酥的買家，還是得要把握今晚黃金期，要不然還是得讓代購業者賺一筆。

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