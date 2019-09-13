國民黨「草包」才是王道…郭台銘退黨還不夠！徐永明曝參選3關鍵

▲郭台銘親筆書寫退黨聲明。（資料照／郭台銘辦公室提供）



記者呂欣玫／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘12日突拋退出國民黨震撼彈，獨立參選2020總統箭在弦上。對此，時代力量黨主席徐永明認為，郭台銘擺脫國民黨的枷鎖還不夠，走出新政治道路才算真本事，並狠酸國民黨現在「草包」當道，呼籲郭台銘積極和新生代對話，才能真正擺脫「百年老店」國民黨這塊爛招牌。

國民黨大老12日連署登報呼籲「韓郭合作」，竟讓郭台銘決心退黨，可說是壓垮國民黨團結的最後一根稻草。郭台銘辦公室表示，看到這份中國國民黨大老們的聲明，郭台銘可以理解他們的擔憂，但這名單上的人，有多少人是人在曹營心在漢，「即日起，郭台銘先生退出中國國民黨。」

對此，徐永明13日透過臉書狠酸，郭台銘退黨準備成為獨立候選人，可以理解國民黨現在「草包」才是王道，對郭董這種有實績的企業家當然想儘快斬斷和國民黨的連結，但選民更在意的是能否在藍綠之外，另闢一條新政治的道路。

徐永明指出，依過去經驗來看，郭台銘民調、聲量最高點恐怕就是退黨及宣布參選的時候，未來郭台銘必須解釋清楚其產業和大陸錯綜複雜的關係、對台灣新經濟藍圖的規劃、0-6歲國家養如何落實等3關鍵，政策才是選民關心的重點，呼籲郭台銘積極和新生代對話，才能真正擺脫「百年老店」國民黨這塊爛招牌。