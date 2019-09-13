徐國勇親臨華興橋改建通車　感謝嘉邑行善團捐助2650萬

▲▼ 跨越嘉義縣市的華興橋日前通車典禮，嘉義縣市首長重要人士皆出席。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義市政府申請生活圈計畫補助經費，內政部營建署主辦發包施工，跨越朴子溪、連接嘉義縣市的華興橋，歷經2年5個月工期，8月24日完工。日前盛大舉辦通車啟用典禮，內政部長徐國勇、內政部營建署長吳欣修、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、議長莊豐安及多位議員、里長等貴賓共同剪綵啟用，並極度感謝嘉邑行善團及社團領導人蔡萬華。

▲▼ 內政部長徐國勇、嘉義市長黃敏惠、嘉義市議會議長蔡豐安、副議長蘇澤峰及嘉邑行善團理事長蔡萬華出席剪綵華興橋通車典禮(由右至左)。（圖／記者翁伊森翻攝）

內政部長徐國勇表示，華興橋通車是嘉義縣市共同的期待，中央補助3億多預算金額，地方自籌款部分，市政府自籌2600萬，也特別感謝嘉邑行善團出錢出力，甚至慷慨捐助2650萬元，通車後讓嘉義縣市民眾不再因大雨而封橋受困，交通也不會再因此中斷，相信縣市間交通會越來越順暢，這是中央與地方共同合作、完成地方建設的最好典範。

▲嘉邑行善團理事長蔡萬華，是華興橋通車最大推手。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，八八水災重創嘉義縣市，感謝中央支持、重視，讓華興橋改建工程順利通車啟用。鄰近盧山橋同為嘉義縣市交界重要聯外橋樑，現在仍是稍遇颱風，洪水就容易浸過橋面。今日也向部長親自爭取支持，盼讓民眾安居樂業。

▲華興橋空拍圖。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁強調，華興橋是縣市重要工程，樂見中央地方合作、縣市互利共榮，未來縣市在公共事務上也將緊密合作。

華興橋改建工程由內政部營建署主辦發包施工，發包經費為2.462億元。新橋梁段總長約290公尺、寬20公尺(含兩側新設之人行道)、提升梁底高度2.92公尺，解決橋面淹水情形。