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2019年宗教團體表揚大會台南登場　表彰各團體貢獻

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▲內政部「2019年宗教團體表揚大會」在台南市晶英酒店舉行，內政部徐國勇部長頒獎表揚績優宗教團體，台南市長黃偉哲陪同出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲內政部「2019年宗教團體表揚大會」在台南市晶英酒店舉行，內政部徐國勇部長頒獎表揚績優宗教團體，台南市長黃偉哲陪同出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部「2019年宗教團體表揚大會」8月30日在台南市晶英酒店舉行，副總統陳建仁及內政部徐國勇部長親自南下與會，表彰興辦社會公益事務績優卓越之宗教團體，台南市長黃偉哲也陪同出席。

陳建仁副總統表示，宗教在社會上扮演重要穩定的力量，各宗教團體不分類別，都直接參與社會教化及公益慈善事業，在各種急難救助上盡心盡力，興辦育幼院、養老院等，在各地也開設不少長照中心，充分響應蔡總統所推動的長照2.0計畫。宗教的教化使台灣人心充滿了愛與溫暖，也讓台灣在2018年的世界評比當中，成為亞洲區幸福度排名第一的國家。

今日表揚大會由徐國勇部長頒發獎牌，徐國勇部長指出，宗教團體從心理、個人及社會層次服務人民，公部門的民政和內政系統，對宗教也是抱持服務的精神。蔡英文總統對宗教非常重視與尊重，因此指示內政部研議將民政司轄下的宗教科提升位階為宗教司，相關法案已送到立法院，希望讓宗教服務更到位。

黃偉哲市長表示，台南身為眾神之都，除了海納許多宗教，也是許多宗教到台灣的起源，因此宗教勸人為善的理念，特別能夠在台南彰顯體現。他說0206地震時最先抵達現場參加搶救、撫慰人心、或是物資供給，看到的都是宗教團體，今日的表揚大會也是表達感謝之意。

台南市民政局表示，內政部每年舉辦宗教團體表揚大會，肯定並感謝其無私的奉獻，自1976年至今已邁入第43年。今年獲頒「宗教公益獎」共有173個宗教團體，其中台南市共有下營上帝廟等24間獲獎；另外，「宗教公益深耕獎」台南市獲獎團體有普法道濟寺及慈聖宮。

民政局指出，台南市自2013年起，積極推動廟會優質化政策，不論廟會活動減少施放爆竹煙火，或倡導環保節能減碳，均有成效。例如正統鹿耳門聖母廟，除了使用環保鞭炮、環保金爐外，也推動電子鞭炮車，獲得其他宮廟在廟會遶境時支持推動。另外，碧軒寺、東勢北極殿、慶安宮、大灣南巡宮、麻豆海埔池王府等，也積極宣導減少燃放鞭炮，推動紙錢集中燃燒，改用環保金爐，倡導一爐一香、以米代金、香支減量等措施。

各績優宗教團體平時也協助市府推動市政，善盡社會責任。如財團法人玉山寶光聖堂、財團法人台灣省台南市香光聖堂…等，配合市府淨灘活動，響應環保、減碳；又如財團法人南鯤鯓代天府、普法道濟寺…等，配合設置災時避難收容處所。另外又如慧光佛堂於各學校及社區辦理交通安全宣導，從預防做起，減少交通事故發生。而武廟則是捐贈物資及食品予弱勢團體，給予社會邊緣團體及弱勢家庭實質幫助。

同時為端正社會風氣，教化人心，佛光山台南福國寺每年舉辦夏令營、講座，透過課程培養青少年道德思維，指導正向人生觀；財團法人台灣基督長老教會台灣教會公報社，則發行《耕心週刊》，公益性供免費索取，使社會安定，也讓資源相對缺乏的偏鄉兒童能夠得到幫助。又如財團法人台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮辦理各種講座及研討會，提供社會大眾養生保健、宗教文化及藝術層面之交流平台。此外，如財團法人台灣省台南市台灣首廟天壇、下營上帝廟、財團法人大仙寺、千佛山菩提寺、西港玉勅慶安宮、太子爺廟、台灣省台南市鹿耳門天后宮、崁頂福安宮、玄空法寺等，更開辦獎學金，鼓勵學子勤勉向上。

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