兒子食量大增！媽集5年奶粉罐蓋「血淚金磚牆」　網震驚：千萬別打開

▲累積了5年的奶粉罐牆，還只是一部份而已 。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

養過小孩的人都知道，奶粉、尿布這些消耗品會燒掉爸媽不少錢，如果需求量又特別大，累積起來的錢實在很可觀。一名媽媽自5年前就把孩子喝完的奶粉罐都收集起來，疊一疊不知不覺就蓋了一整面高牆，讓不少網友感嘆「好厲害」、「都是錢啊」。

「我家也有用血淚堆積成的金磚牆。」一名媽媽12日在臉書「爆怨公社」中貼出家中的奶粉照，只見圖中整面牆壁都被奶粉罐蓋住，粗略一數至少有130罐以上，畫面震撼了不少網友。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，其實這面牆是從2014年開始疊起來的，本來孩子1歲時喝的量不多，她心裡還暗自竊喜可以省奶粉錢；豈料2歲時食量卻突然大增，本來一天喝3、4瓶，變成一餐3、4瓶，消耗量大也讓她默默開始收集這些奶粉罐。

原PO還說，其實這面牆還不是全部，外公外婆家也還堆了半面牆，至於花了多少錢也無從算起，只感嘆「爸媽口袋越破越大，今天終於要把這面用時間、金錢、媽媽爸爸的黑眼圈堆積成的牆撤下。」

▲每個孩子的食量不同，量多的話爸媽荷包就要勒緊一點了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

有趣的是，有網友好奇若遇到地震，罐子是否會掉落？對此她也表示，其實自己沒有特別注意，經過網友發問後她才發現一直以來都沒倒過，自己也覺得很神奇。

其他網友見狀後也紛紛讚嘆，「收集那麼久好厲害」、「我老公看到空罐就會拿去丟了」、「覺得佔空間」、「我家以前3個一起喝更嚇人」、「其實可以拿去換錢喔」、「以後當聘禮XD」、「我家也有在收集喔」；不過留言中也有人提醒「千萬不要打開」，「我之前空罐子還沒丟，打開來看看結果好臭。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►點我超越韓國愉快體驗

