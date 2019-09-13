點炸物外送！妹子翻遍紙袋「四季豆僅5根」...1根5元　網曝真相：好久沒買

▲ 四季豆一份25元，裡面只有5根 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

看到這幕真的會覺得很空虛吧！一名女網友心血來潮叫了炸物外送，不料四季豆卻只有5根，她翻找了整個袋子後才確認這一切都是真的，忍不住上網抱怨。不過網友們都紛紛表示，現在四季豆的價格真的不便宜，加上她是叫外送，店家有可能因此會減少一些份量。

「應該是我吃過最黑心的四季豆吧！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示昨（12日）晚肚子餓想買個東西吃，就叫了炸物外送，不過打開後卻讓她大失所望。

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只見原PO買了薯餅、糯米腸、秋刀魚和四季豆等等，然而一份25元的四季豆竟然僅有5根，代表1根就要5元。她還強調，照片是她撕開紙袋後完全原封不動的樣子，她還一直翻找看是否有遺漏，深怕自己誤會店家，不過找遍後發現現實就是這麼殘酷。

▲有實際去買菜的人都認證四季豆很貴 。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過對此超多網友都上來反應最近四季豆真的很貴，「我買一把就60了，一個人炒乾煸四季豆還覺得空虛」、「四季豆貴1斤大概120-150元」、「中秋節菜都漲到靠北」、「今天在賣場看到一盒就要99元，超貴的」、「昨天市場小賣一斤190」、「比肉還貴」、「好久沒買了」。

此外，也有網友提醒，由於外送平台需要抽成，許多店家為了拉低成本，接外送訂單量都會變少，否則對店家來說不划算，「羊毛出在羊身上囉」、「因為被抽30%嗎」、「有些外送會比較貴」、「被外送員偷吃了嗎哈哈」。

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