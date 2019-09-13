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客人拿「3雙拖鞋」問哪雙防水：下雨怕腳濕　她再確認後吐血：我沒會錯意

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▲▼大雨，下雨，雷陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲雨天踩著濕濕的鞋子容易讓人感到不適。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

雨天可以穿雨鞋防止腳被淋濕，不過如果雨勢真的太大恐怕也無法抵擋。一名要買鞋的民眾到鞋店問店員「穿哪雙拖鞋腳不會濕」，讓店員當場傻愣；網友們看完也紛紛相挺表示「鞋子還沒進水，腦子先進水了」、「客人腦子需要防水」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中無奈發文，她表示今（13日）被客人考倒了，原來對方拿了3雙拖鞋問她哪一雙有防水功能，想買起來在下雨天穿，腳和鞋子才不會濕濕的不舒服。

請繼續往下閱讀...

原PO聽完後傻愣了，「拖鞋要能防水，遇到雨腳不會濕？」她以為自己會錯意只好再問一次，沒想到客人說法不變。由於穿拖鞋在雨天行走，即使鞋子防水，腳多少都還是會濕，這個奇葩問題也讓原PO超無言。

▲▼ 客人想在雨天穿拖鞋腳也不會濕 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 客人想找一雙「在下雨天穿腳也不會濕」的拖鞋。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們都笑了，「叫她穿雨鞋吧」、「鞋子還沒進水，腦子先進水了」、「客人腦子比較需要防水」、「截肢吧」、「跟她說：先把腦袋的水排光，買什麼鞋都不是問題」。

還有一派網友認為，這位客人應該是想要「不吸水」的拖鞋，怕吸了雨水後悶住會臭；但原PO表示客人不是這個意思，也不是說要鞋套，而是想要「不包腳又不會進水」的拖鞋，讓她很傻眼，最後也因為達不到客人要求，沒做成這筆生意。

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