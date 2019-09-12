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女兒嫌薯條軟...爸詭回「跟男生一樣不好吃嗎」　他嚇壞寫字條：希望我聽錯

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▲▼在飯店吃早餐，聽到疑似爸爸跟小學女兒的詭異對話，引來網友不同揣測。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

▲原PO表示自己聽到對話的時候嚇壞了。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

記者張靖榕／綜合報導

一名網友日前在新北野柳一間飯店內吃早餐時，聽到隔壁的小女孩向一名身穿淺藍色POLO衫的男子說話，「薯條軟軟的」，接下來他疑似聽到男子回說「跟雞雞一樣軟軟的不好吃嗎」？該名網友傻眼表示，真心希望自己聽錯。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，該名男子應該就是女孩的爸爸，因為原PO在聽到驚人的發言後，他觀察女孩是跟一對夫婦和一個2、3歲的弟弟在一起，但對話發生的時候，媽媽和弟弟都不在，「立馬寫一張小紙條想找機會塞給媽媽」。

請繼續往下閱讀...

原PO將事發經過寫在紙上，並表示「真的希望我聽錯，我實在想不出有什麼疊字音跟ㄐㄧㄐㄧ雷同。」他說，由於一家4口一直待在一起，他沒機會送出紙條，後來接近中午時，又在大廳遇到了，「紙條還在口袋中， 但一家人還是都沒有分開，也有對方的朋友在， 就這樣默默的看著他們離開。」

原PO表示，直到看到一家人和朋友們往野柳海洋世界的方向走去，他都沒能找到空檔能把紙條塞進媽媽手裡，「我抱怨我自己找不到機會將紙條遞上，如果媽媽看到這篇請多注意一下，如果是另一家人看到請跟媽媽說，如果爸爸自己看到，請再仔細想想，X！她是你女兒耶！」

對此，部分網友也和原PO一樣擔心女孩，「好可怕」、「真擔心」、「希望不是我想的那樣」、「建議報警，警察會隔離瞭解調查，可以避免爸爸對女兒亂來的事情持續下去」、「雞婆是救人的開端」。不過也有網友質疑原PO太過緊張，「也有可能是說炸雞（ㄐㄧㄐㄧ）很軟」、「講一個影，生一個囝。」

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