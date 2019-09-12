中華人文藝術美學關懷聯合會　高榮南院護理之家與長輩慶中秋

▲高雄榮民總醫院台南分院附設護理之家，舉辦「愛您依舊‧歡聚慶中秋」聯歡活動，讓這些無法回家與家人團圓的住友，感受到滿滿關懷、愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋佳節到來，為讓護理之家長輩們能感受到節慶歡樂氣氛，高雄榮民總醫院台南分院附設護理之家，9月12日舉辦「愛您依舊‧歡聚慶中秋」聯歡活動，並邀請住民家人一起歡聚同樂，安排卡拉OK、剝柚子比賽以增進長輩與家屬互動，中華人文藝術美學關懷聯合會，也透過舞蹈及歌唱帶來中秋佳節氛圍。

在護理師、照服員、社工師及臺南護專學生們細心呵護下，將方便下床活動的住民，一一攙扶至活動會場，讓住民與林燕祝市議員，欣賞由中華人文藝術美學團帶來的曼妙肚皮舞姿表演，聆聽著懷舊歌曲，台南護專學生們還自發性地主動幫這些老人家們按摩長期痠痛的手、腳，讓他們在舒適的環境裡沉醉在這優美、輕鬆的時光中。

王瑞祥院長、潘潔慧副院長也親自發送月餅及柚子給每一個住民享用，現場不僅能讓長輩盡情享受BUFFET氛圍，考量對牙口不好的人而言，一般的餐點並不容易咀嚼與消化，因此工作人員特於活動中以易入口、好消化的糕點與餐食，讓參與活動的人，除享用美味的月餅及餐點共同歡慶中秋外，更能吃的健康零負擔。

除了吃餐食，護理之家也安排卡拉OK歡唱與剝柚子比賽，讓長輩與家屬高歌一曲、相互同樂，也有家屬藉此機會為長輩們獻唱，在悠揚的歌聲與溫馨的氣氛中，為今年的中秋聯歡活動畫下完美的句點。

中華人文藝術美學關懷聯合會主持兼演出江俊婉老師指出，這次參與活動演出的關懷志工，有名聞遐邇的中東肚皮舞蹈老師李蕙蘭的舞蹈表演，還有熱愛工藝與旅遊的美聲老師許蕙蘭現場演唱「月亮代表我的心」、「月圓花好」、「月滿西樓」、「月兒像檸檬」等多首應景、精典老歌，以及台南護專的學生帶來精采的帶動唱，讓長輩有著一個非常難忘的歡樂時光。

護理之家護理長高滿表示，中秋節是家人團聚的好日子，藉由舉辦中秋節活動，邀請住民家屬前來團聚慶祝，可讓住民享受在家過節的氣氛，讓這些無法回家與家人團圓的住友，感受到滿滿關懷、愛心，陪伴他們度過一個溫暖的中秋節。