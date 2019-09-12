中秋返鄉北車擠爆　台鐵旅客人數破75萬人次…尖峰時間只剩站票





▲中秋連假民眾返鄉 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中秋連假將至，今（12日）下班後預計是返鄉的第一波高峰，《ETtoday新聞雲》記者直擊台鐵、高鐵及台北轉運站人潮，發現隨著時間越來越晚，台北車站的確人潮也變多，據台鐵局估計，今天下午5點後將達到75萬人次，明天後至15日平均每天也將達到70至72萬人次，3天連假總共加班161列次。

台北站站長黃榮華指出，今天中午統計，從台北往花蓮、台東14日以前的班次都售完了，14日以前花東往返台北的車票也都被搶購一空，他也提醒買好車票旅客要提早出門，不要買了座位沒有搭上車，會相當後悔。

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▲台鐵今天下午5點後將達到75萬人次。（圖／記者崔至雲攝）

另外，黃榮華提到，台鐵開放站立搭車模式，包括太魯閣、普悠瑪等，只要想回家的旅客，都可以在返鄉當天購買站立票返鄉。

台鐵局運務科營業科軮王文謙則表示，在售票統計時就已發現，尖峰時間台鐵的位子都已全數售出，因此在今天中午起，新自強號開放販售尖峰時間站票，要在尖峰時間返鄉的旅客若不介意可以買站票返鄉，至於離峰時間的票數也是零星幾張，如果不用急著返鄉的民眾，可嘗試購買離峰時間的列車。

▲▼中秋返鄉人潮。（圖／記者崔至雲攝）

在月台等待車次的李姓乘客指出，今天特別提早一小時離開公司，希望可以搭早一點的車回去，沒想到還是這麼多人，還好自己早點買票，很怕趕不回家。陳姓旅客也說，以為現在沒有人會回家過中秋節了，結果發現大家還是滿愛家的，自己已買好回程車票，預計14日搭一早的台鐵回台北。

高鐵部分，先前宣布中秋節疏運期間總計加開149班次列車（南下69班、北上80班），5天提供869班次列車的旅運服務，今天一早再宣布 12日和13日自南港站加開3班次南下各站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務旅客返鄉歡度佳節。根據高鐵官網的銷售資訊，今天南下從08:35車次開始到最後一班22:50都是熱銷時段，明天南下從一早06:15車次到傍晚16:50是熱銷時段，而收假日北上從一早07:25車次開始就是熱銷時段。