台南營業、人口成長雙低露觀光警訊 高思博：發展特色觀光振商機

▲台南市上半年營業事業銷售額和人口都呈現負成長，在六都排名墊底，高思博等人呼籲政府，應該善用台南豐沛歷史人文資源，開發出特色觀光，重振商機。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市上半年營業事業銷售額和人口都呈現負成長，在六都排名墊底，高思博和屏東科技大學休閒運動健康系副教授劉子利，深入探討後，認為此現象對台南觀光長期和短期發展不啻是個警訊，呼籲政府應該善用台南豐沛歷史人文資源，開發出特色觀光，重振商機。

市府上週主動公布指出，台南上半年營利事業銷售成長，呈現負1.6％成長，為六都最低，而且台南今年連續7個月的死亡人數大於出生人數，在六都中僅略高於高雄市社會，兩項統計數據應有密切關聯，因而造成消費力趨於低落，大台南市政倡議發展聯盟理事長高思博，因而將者兩項熱門時事列為本週聯盟專屬的「報爆台南」廣播節目主要話題。

高思博指出，營業事業銷售額負成長的數據相當專業，民眾難以理解，簡單的說就是民間店家商機不振，例如台南新崛起的正興商圈逐漸衰微，擠滿觀光客的盛況不復重現，原因很多，陸客限縮來台，當然是主因，台南消費人口配置失衡，生產力不足，當然也會影響消費習慣。

節目來賓劉子利副教授專長觀光學理，建議應從中央和地方雙管齊下，振興台南的觀光商機，前者應該調整挹注國旅救觀光的單一作法，以免讓商家有依賴心理，否則熱潮過後，仍會回到現狀，應具體提升台南的觀光條件，包括改善停車需求、增加接駁和包車需求，比照歐洲國家，發展台南傲視全台的故事觀光，必能吸引各國遊客源源不斷造訪。高思博也認為，增加類似廣安宮古蹟修建作業，再造石舂臼美食盛名，增加旅遊新賣點，也是提振特色觀光的妙方。

在長期方面，高思博強調廣設公托、增加平價房屋，降低年輕上班族成家的成本，養兒育女的意願就能提升，人口結構應能逐漸平衡。