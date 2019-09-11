Google選址設站　台南綠電發展獲國際肯定

▲Google宣布投資台南，未來將在台南科技工業園區購地，興建資料中心，並持續購買台南產的綠電，顯示台南綠能獲國際肯定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

跨國科技企業Google於9月11日宣布投資台南，將在台南科技工業園區購地興建資料中心，並持續購買台南產的綠電，台南市長黃偉哲表示，Google是全球的指標性企業，對環境有深刻的責任感，在選址上也有嚴格的要求，感謝Google選擇台南，這也代表台南在環境保護與綠能發展的長期努力，已初步得到國際認同。

黃偉哲市長強調，感謝經濟部的大力支持，也感謝賴清德前市長、李孟諺前市長的努力，因為有兩位前市長積極爭取投資、致力發展綠能，今日才能結成善果，迎來重大投資。

黃偉哲市長也表示，再生能源發展不但是台灣未來的方向，也是政府對環境保護的莊嚴承諾，市府會加強溝通致力於推動綠電發展，深化低碳城市的願景，強化國際企業的投資意願。

對於Google在台南後續的投資，台南市政府方進呈秘書長表示，未來將配合市長發展綠能的目標，協助Google取得建照與使用執照，並全力供應足夠的綠電。同時，台南市政府也歡迎更多國際企業選擇台南，未來將利用綠電發展的優勢，吸引更多優質且具環保責任的企業投資設廠。